Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку

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Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в Минеральных Водах (архивное фото)
Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в Минеральных Водах (архивное фото) Фото:

В аэропорту Минеральных Вод выполнил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet 100. Как сообщают telegram-каналы, причиной стала поломка системы кондиционирования на борту.

«Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод... На борту было 86 пассажиров и 4 члена экипажа», — передает telegram-канал 112. По данным источника, пострадавших нет.

Сообщается, что воздушное судно, выполнявшее рейс в Ереван, принадлежит авиакомпании Red Wings. В последнее время были зафиксированы несколько серьезных инцидентов с самолетами типа SSJ-100, включая случай возгорания во время посадки в Турции. Инцидент произошел 24 ноября, напоминает RT.

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В аэропорту Минеральных Вод выполнил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet 100. Как сообщают telegram-каналы, причиной стала поломка системы кондиционирования на борту. «Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод... На борту было 86 пассажиров и 4 члена экипажа», — передает telegram-канал 112. По данным источника, пострадавших нет. Сообщается, что воздушное судно, выполнявшее рейс в Ереван, принадлежит авиакомпании Red Wings. В последнее время были зафиксированы несколько серьезных инцидентов с самолетами типа SSJ-100, включая случай возгорания во время посадки в Турции. Инцидент произошел 24 ноября, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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