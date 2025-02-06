Якушев оценил работу волонтеров ЕР на Черноморском побережье. Видео

Якушев: волонтеры ЕР пробудут на Черноморском побережье до его полного очищения
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Волонтеры «Единой России» будут продолжать помогать в ликвидации последствий ЧС в Черном море
Волонтеры «Единой России» будут продолжать помогать в ликвидации последствий ЧС в Черном море Фото:
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Разлив мазута в Черноморье

Волонтерские группы партии «Единая Россия», задействованные в устранении последствий чрезвычайной ситуации в Черном море, демонстрируют высокий уровень организации своей работы. Работы по ликвидации проблем будут продолжаться до их полного разрешения. Об этом сообщил секретарь Генсовета Владимир Якушев.

«Волонтеры будут помогать в ликвидации последствий ЧС на Черноморском побережье до полного решения проблемы. Наши волонтеры — не только „Единой России“, а вообще все волонтеры, которые откликнулись, выполняют очень непростую работу. Она требует серьезных физических усилий. Огромные слова благодарности всем, кто сегодня решает задачи по очистке Черноморского побережья», — заявил Якушев, его слова приводит пресс-служба ЕР. Как отметил секретарь, оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации является рутинной задачей для партии, и вся ее инфраструктура адаптирована для этих целей.

Якушев пояснил, что они постоянно находятся в высокой готовности, что позволило им быстро отреагировать на инциденты, произошедшие в Анапе, Крыму и Севастополе, связанные с выбросом мазута. «Были созданы региональные штабы по ликвидации ЧС, и когда от них шел запрос, какое количество волонтеров необходимо для работы на побережье, „Единая Россия“ это количество обеспечивала», — пояснил секретарь Генсовета. Это, по его мнению, подчеркивает готовность и эффективность партийной инфраструктуры в реагировании на чрезвычайные ситуации.

В свою очередь, секретарь Севастопольского регионального отделения партии, губернатор Михаил Развожаев подтвердил, что все необходимые ресурсы и условия для работы волонтеров были созданы с первых дней после аварии, что позволило оперативно приступить к ликвидации экологического ущерба. Он сообщил, что благодаря партийной инициативе состоялся обмен опытом между коллегами из Анапы и Севастополя. По его словам, данная форма межрегионального взаимодействия в рамках партийной деятельности оказалась крайне полезной.

Отдельно Якушев поблагодарил сотрудников МЧС за помощь в ликвидации последствий затопления танкеров с мазутом. Он выразил благодарность за плодотворное сотрудничество с волонтерами от партии. Секретарь также добавил, что «Единая Россия» и МЧС всегда активно взаимодействуют друг с другом при пожарах, наводнениях и других чрезвычайных ситуациях. Данное сотрудничество продолжается и сейчас.

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Волонтерские группы партии «Единая Россия», задействованные в устранении последствий чрезвычайной ситуации в Черном море, демонстрируют высокий уровень организации своей работы. Работы по ликвидации проблем будут продолжаться до их полного разрешения. Об этом сообщил секретарь Генсовета Владимир Якушев. «Волонтеры будут помогать в ликвидации последствий ЧС на Черноморском побережье до полного решения проблемы. Наши волонтеры — не только „Единой России“, а вообще все волонтеры, которые откликнулись, выполняют очень непростую работу. Она требует серьезных физических усилий. Огромные слова благодарности всем, кто сегодня решает задачи по очистке Черноморского побережья», — заявил Якушев, его слова приводит пресс-служба ЕР. Как отметил секретарь, оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации является рутинной задачей для партии, и вся ее инфраструктура адаптирована для этих целей. Якушев пояснил, что они постоянно находятся в высокой готовности, что позволило им быстро отреагировать на инциденты, произошедшие в Анапе, Крыму и Севастополе, связанные с выбросом мазута. «Были созданы региональные штабы по ликвидации ЧС, и когда от них шел запрос, какое количество волонтеров необходимо для работы на побережье, „Единая Россия“ это количество обеспечивала», — пояснил секретарь Генсовета. Это, по его мнению, подчеркивает готовность и эффективность партийной инфраструктуры в реагировании на чрезвычайные ситуации. В свою очередь, секретарь Севастопольского регионального отделения партии, губернатор Михаил Развожаев подтвердил, что все необходимые ресурсы и условия для работы волонтеров были созданы с первых дней после аварии, что позволило оперативно приступить к ликвидации экологического ущерба. Он сообщил, что благодаря партийной инициативе состоялся обмен опытом между коллегами из Анапы и Севастополя. По его словам, данная форма межрегионального взаимодействия в рамках партийной деятельности оказалась крайне полезной. Отдельно Якушев поблагодарил сотрудников МЧС за помощь в ликвидации последствий затопления танкеров с мазутом. Он выразил благодарность за плодотворное сотрудничество с волонтерами от партии. Секретарь также добавил, что «Единая Россия» и МЧС всегда активно взаимодействуют друг с другом при пожарах, наводнениях и других чрезвычайных ситуациях. Данное сотрудничество продолжается и сейчас.
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