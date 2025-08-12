Суд решил судьбу еще двух фигурантов дела о похищении 5 млн из отделения «Почты России» в Москве

Суд Москвы арестовал еще двух участников ограбления почты Кавальдину и Ляхова
Нагатинский районный суд города Москвы постановил заключить под стражу на два месяца еще двух фигурантов дела о разбойном нападении на отделение "Почты России" в столице и краже оттуда пяти миллионов рублей — Людмилу Кавалдину и Владимира Ляхова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Нагатинского суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кавалдиной Людмилы Михайловны", — говорится в сообщении пресс-службы. Соответствующее ходатайство было подано следственными органами и в отношении Ляхова.

В пресс-службе московской прокуратуры  уточнили для «Лента.ру» обстоятельства участия в преступлении указанных лиц. Так, по версии следствия, Владимир Ляхов управлял автомобилем марки Haval и вывозил нападавших с места происшествия. Людмила Кавалдина, в свою очередь, арендовала транспортное средство на свое имя и ожидала сообщников вблизи отделения почты вечером 7 августа, наблюдая за обстановкой у здания во время нападения.

Подозреваемых задержали 9 августа. Правоохранители сообщили, что задержание происходило на юге Москвы. Нападение произошло около семи утра по столичному времени — в это время отделение еще было закрыто для посетителей. Грабители при нападении использовали пистолет. По прошлой предварительной информации, в разбое участвовали двое человек — мужчина и женщина — оба были в масках.

