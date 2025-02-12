Что происходит с долларом и как это повлияет на цены в России

«Известия»: рубль с начала года укрепился к доллару почти на 18%
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В феврале инфляция в России снизилась
В феврале инфляция в России снизилась Фото:

С начала года российский рубль укрепился по отношению к доллару почти на 18%. Это изменение может способствовать замедлению роста цен, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

«С начала года российская валюта усилилась к доллару почти на 18%. Это крайне высокие темпы роста: последний раз такое наблюдалось в 2022 году», — сообщает газета «Известия». Антон Табах добавляет, что укрепление рубля может замедлить рост цен в будущем, но эти процессы необходимо рассматривать в более долгосрочной перспективе, так как влияние на цены на импортную продукцию проявляется лишь через квартал.

Экономист Илья Федоров, в свою очередь, связывает падение цен на автомобили с укреплением рубля. В то же время, аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает эффект незначительным, отметив, что замедление инфляции связано с жесткой монетарной политикой Центробанка РФ и высокими процентными ставками.

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С начала года российский рубль укрепился по отношению к доллару почти на 18%. Это изменение может способствовать замедлению роста цен, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «С начала года российская валюта усилилась к доллару почти на 18%. Это крайне высокие темпы роста: последний раз такое наблюдалось в 2022 году», — сообщает газета «Известия». Антон Табах добавляет, что укрепление рубля может замедлить рост цен в будущем, но эти процессы необходимо рассматривать в более долгосрочной перспективе, так как влияние на цены на импортную продукцию проявляется лишь через квартал. Экономист Илья Федоров, в свою очередь, связывает падение цен на автомобили с укреплением рубля. В то же время, аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает эффект незначительным, отметив, что замедление инфляции связано с жесткой монетарной политикой Центробанка РФ и высокими процентными ставками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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