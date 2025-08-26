Туристическая компания «Ак-Сай трэвел», выступавшая организатором недавнего восхождения на пик Победы в Киргизии, куда отправилась и российская альпинистка Наталья Наговицына, выразила официальные соболезнования родственникам альпинистов, погибших во время экспедиции. Об этом говорится в соцсетях компании.
«Несмотря на героизм и самоотверженность участников, экстремальные погодные условия позволили спасти лишь немногих. Компания „Ак-Сай трэвел“ выражает глубокие соболезнования семьям погибших и благодарность всем, кто до последнего боролся за жизни людей», — сказано в сообщении компании. Туркомпания также разместила фотографии участников трагического восхождения, среди которых была россиянка Наталья Наговицына и итальянский спортсмен Лука Синигалья.
Ранее стало известно, что МВД Киргизии ожидает официального заключения от МЧС республики, чтобы признать Наговицыну погибшей либо без вести пропавшей. А сын спортсменки Михаил Наговицын направил официальное обращение председателю СК России Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову и в МИД РФ. В письме он выразил просьбу оказать содействие в спасении его матери, оказавшейся в затруднительном положении в горах из-за неблагоприятных погодных условий. В частности, Наговицын предложил использовать дроны для проведения аэровидеосъемки района происшествия.
Также стало известно, что МВД Киргизии готовит возбуждение уголовного дела против турфирмы, организовавшей восхождение Наговицыной на гору. 12 августа во время спуска с пика Победы альпинистка получила перелом ноги и с тех пор находится в палатке на высоте свыше семи тысяч метров. С 20 августа от женщины не поступает никаких сигналов о ее состоянии.
