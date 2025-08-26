Ландшафтный пожар в Крыму охватил 12 гектаров, огонь перекинулся на постройки. Видео

Возгорание произошло в районе села Мраморное
Возгорание произошло в районе села Мраморное

Ландшафтный пожар в Крыму охватил территорию в 12 гектаров и частично перешел на хозяйственные постройки. Об этом сообщает МЧС России.

«Площадь пожара увеличилась до 12 гектаров», — говорится в официальном telegram-канале МЧС. Огонь, возникший на сухой растительности, стремительно распространяется из-за жары и сильного ветра. Пожар частично перешел на хозяйственные постройки в садовом некоммерческом товариществе «Росинка». Ни один жилой дом не пострадал.

В тушении пожара задействована авиация МЧС России. Вертолеты Ми-8 совершили уже 34 вылета, сбросив на очаги возгорания 102 тонны воды. Только за первые 16 вылетов на территории было сброшено 48 тонн воды. Для борьбы с огнем привлечены 163 специалиста и 44 единицы техники.

Возгорание произошло в районе села Мраморное, где изначально огонь охватил около трех гектаров сухой растительности. Однако высокой температуры воздуха и сильного ветра площадь пожара быстро увеличилась в четыре раза.

