Михаил Тропынин стал врио главы территориального фонда ОМС Петербурга

Михаил Тропынин, ранее занимавший должность заместителя директора, стал врио директора петербургского Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Это произошло после того, как Константин Звоник, предыдущий директор фонда, был назначен вице-губернатором Петербурга. Об этом сообщает «Деловой Петербург».
«С понедельника, 10 февраля, кресло руководителя фонда с приставкой „врио“ перешло заместителю директора Михаилу Тропынину. Он устроился в фонд весной прошлого года, до этого трудился первым заместителем министра здравоохранения Рязанской области. Ещё ранее — работал в департаменте здравоохранения Москвы и Минздраве Московской области», — пишет «Деловой Петербург».
В 2024 году ТФОМС Петербурга оказал медицинскую помощь на сумму более 144 млрд рублей. Проект бюджета на текущий год предусматривает увеличение доходов до 183 млрд рублей. Фонд формируется за счет страховых отчислений и субвенций, а также трансфертов из городского бюджета. Средства фонда активно используются и для инвестиций, например, размещения на депозитах в коммерческих банках. Основная часть средств направлена на обеспечение медицинских услуг жителям города. Страховые компании, работающие в системе ОМС Петербурга, обеспечивают защиту более 6,1 млн граждан, а услуги предоставляют 374 медицинские организации.
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