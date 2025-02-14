Новые пособия и борьба с мошенниками: Путин дал поручения после прямой линии

Президент России Владимир Путин дал указание предоставлять единое детское пособие в случаях, когда доход семьи немного превышает установленный прожиточный минимум. Об этом сообщили в Кремле.
«Предусмотреть назначение ежемесячного пособия даже при незначительном превышении дохода семьи над величиной прожиточного минимума», — говорится в указе президента. Документ опубликован на сайте Кремля.
Российский лидер также поручил до середины лета разработать новые методы борьбы с мошенничеством, связанным с использованием чужих банковских данных. Кроме того, Путин указал обеспечить жильем жителей Мариуполя, чьи дома не подлежат восстановлению после боевых действий.
Для Минобороны поставлена задача разработать предложения по улучшению поиска пропавших без вести военнослужащих. Также до 1 июня президент поручил представить планы по развитию военно-учебных заведений в стране и настроить помощь мирным жителям в приграничных районах, пострадавшим от действий ВСУ, через систему «одного окна».
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