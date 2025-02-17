Появились кадры мощного удара по промышленному объекту в Киеве

Момент атаки по Киеву попал на видео (архивное фото)
Момент удара по Киеву попал на видео. Кадрами поделился telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Мощный удар по объекту врага в Киеве на фоне боя попал на видео», — говорится в сообщении. На кадрах видна яркая вспышка и взрыв.
Поздно вечером 17 февраля в Святошинском районе Киева произошло повреждение промышленного объекта из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Мэр столицы Украины Виталий Кличко призвал жителей не выходить из укрытий.
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