17 февраля 2025

Появились кадры мощного удара по промышленному объекту в Киеве

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Момент атаки по Киеву попал на видео (архивное фото)
Момент атаки по Киеву попал на видео (архивное фото) Фото:

Момент удара по Киеву попал на видео. Кадрами поделился telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Мощный удар по объекту врага в Киеве на фоне боя попал на видео», — говорится в сообщении. На кадрах видна яркая вспышка и взрыв. 

Поздно вечером 17 февраля в Святошинском районе Киева произошло повреждение промышленного объекта из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Мэр столицы Украины Виталий Кличко призвал жителей не выходить из укрытий.

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Момент удара по Киеву попал на видео. Кадрами поделился telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Мощный удар по объекту врага в Киеве на фоне боя попал на видео», — говорится в сообщении. На кадрах видна яркая вспышка и взрыв.  Поздно вечером 17 февраля в Святошинском районе Киева произошло повреждение промышленного объекта из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Мэр столицы Украины Виталий Кличко призвал жителей не выходить из укрытий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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