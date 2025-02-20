США впервые с начала СВО вступились за Россию в ООН

США впервые с начала спецоперации на Украине не поддержали проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, который осуждает действия России. Об этом свидетельствует текст документа.
«США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине», — пишет РИА Новости. Документ есть в распоряжении агентства.
Проект резолюции, подготовленный к 24 февраля, содержит требование к России незамедлительно, полностью и безусловно отвести все свои вооруженные силы с Украины. Среди стран-авторов проекта резолюции указаны Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. Штаты в списке отсутствуют.
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