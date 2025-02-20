США впервые с начала СВО вступились за Россию в ООН

США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН
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Штаты впервые с начала СВО не стали соавторами проекта резолюции ГА ООН по Украине
Штаты впервые с начала СВО не стали соавторами проекта резолюции ГА ООН по Украине Фото:

США впервые с начала спецоперации на Украине не поддержали проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, который осуждает действия России. Об этом свидетельствует текст документа.

«США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине», — пишет РИА Новости. Документ есть в распоряжении агентства.

Проект резолюции, подготовленный к 24 февраля, содержит требование к России незамедлительно, полностью и безусловно отвести все свои вооруженные силы с Украины. Среди стран-авторов проекта резолюции указаны Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. Штаты в списке отсутствуют.

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США впервые с начала спецоперации на Украине не поддержали проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, который осуждает действия России. Об этом свидетельствует текст документа. «США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине», — пишет РИА Новости. Документ есть в распоряжении агентства. Проект резолюции, подготовленный к 24 февраля, содержит требование к России незамедлительно, полностью и безусловно отвести все свои вооруженные силы с Украины. Среди стран-авторов проекта резолюции указаны Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. Штаты в списке отсутствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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