Bloomberg: Трамп не оставил Зеленскому альтернатив в конфликте с Россией

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Трамп лишил Зеленского альтернатив в решении конфликта на Украине
Трамп лишил Зеленского альтернатив в решении конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп поставил украинского лидера Владимира Зеленского в сложное положение, не оставив ему альтернатив для решения конфликта с Россией. Как сообщает агентство Bloomberg, украинский лидер может продолжить борьбу без помощи Штатов.

«Поворот Дональда Трампа против Владимира Зеленского не оставляет Украине хороших альтернатив», — пишет Bloomberg. Там уточнили, что Зеленский может продолжить противостояние с силами Кремля даже без поддержки главного союзника и основного поставщика вооружений, опираясь на помощь со стороны Европы. В качестве альтернативы, он может согласиться на любые условия сделки, которую сможет заключить Трамп в рамках его активного сближения с президентом России Владимиром Путиным.

Сложная ситуация для Украины усугубляется тем, что, несмотря на то что украинская армия является одной из крупнейших и боеспособных в Европе, она сильно зависит от военной помощи и разведданных США, пишут авторы. При этом европейские страны, хотя и предоставляют оружие, не имеют достаточных вооруженных сил или промышленности для того, чтобы полностью заменить поддержку США.

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Президент США Дональд Трамп поставил украинского лидера Владимира Зеленского в сложное положение, не оставив ему альтернатив для решения конфликта с Россией. Как сообщает агентство Bloomberg, украинский лидер может продолжить борьбу без помощи Штатов. «Поворот Дональда Трампа против Владимира Зеленского не оставляет Украине хороших альтернатив», — пишет Bloomberg. Там уточнили, что Зеленский может продолжить противостояние с силами Кремля даже без поддержки главного союзника и основного поставщика вооружений, опираясь на помощь со стороны Европы. В качестве альтернативы, он может согласиться на любые условия сделки, которую сможет заключить Трамп в рамках его активного сближения с президентом России Владимиром Путиным. Сложная ситуация для Украины усугубляется тем, что, несмотря на то что украинская армия является одной из крупнейших и боеспособных в Европе, она сильно зависит от военной помощи и разведданных США, пишут авторы. При этом европейские страны, хотя и предоставляют оружие, не имеют достаточных вооруженных сил или промышленности для того, чтобы полностью заменить поддержку США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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