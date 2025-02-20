Bloomberg: Трамп не оставил Зеленскому альтернатив в конфликте с Россией

Президент США Дональд Трамп поставил украинского лидера Владимира Зеленского в сложное положение, не оставив ему альтернатив для решения конфликта с Россией. Как сообщает агентство Bloomberg, украинский лидер может продолжить борьбу без помощи Штатов.
«Поворот Дональда Трампа против Владимира Зеленского не оставляет Украине хороших альтернатив», — пишет Bloomberg. Там уточнили, что Зеленский может продолжить противостояние с силами Кремля даже без поддержки главного союзника и основного поставщика вооружений, опираясь на помощь со стороны Европы. В качестве альтернативы, он может согласиться на любые условия сделки, которую сможет заключить Трамп в рамках его активного сближения с президентом России Владимиром Путиным.
Сложная ситуация для Украины усугубляется тем, что, несмотря на то что украинская армия является одной из крупнейших и боеспособных в Европе, она сильно зависит от военной помощи и разведданных США, пишут авторы. При этом европейские страны, хотя и предоставляют оружие, не имеют достаточных вооруженных сил или промышленности для того, чтобы полностью заменить поддержку США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.