Мантуров рассказал, какие иностранные бренды вернутся в Россию

Мантуров: РФ откроет рынок для тех иностранных компаний, которые ей интересны
© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров заявил, что Россия будет допускать на свой рынок тех, в ком сама заинтересована
Мантуров заявил, что Россия будет допускать на свой рынок тех, в ком сама заинтересована Фото:

Россия будет открывать свой рынок только для тех иностранных компаний, которые представляют интерес для страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Мы будем допускать на наш рынок того, в ком сами заинтересованы», — подчеркнул Мантуров. Его слова передает ТАСС. Такой подход позволит укрепить экономическую безопасность страны и способствовать развитию отечественных технологий.

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Россия будет открывать свой рынок только для тех иностранных компаний, которые представляют интерес для страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. «Мы будем допускать на наш рынок того, в ком сами заинтересованы», — подчеркнул Мантуров. Его слова передает ТАСС. Такой подход позволит укрепить экономическую безопасность страны и способствовать развитию отечественных технологий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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