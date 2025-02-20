Мантуров рассказал, какие иностранные бренды вернутся в Россию

Мантуров заявил, что Россия будет допускать на свой рынок тех, в ком сама заинтересована
Россия будет открывать свой рынок только для тех иностранных компаний, которые представляют интерес для страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
«Мы будем допускать на наш рынок того, в ком сами заинтересованы», — подчеркнул Мантуров. Его слова передает ТАСС. Такой подход позволит укрепить экономическую безопасность страны и способствовать развитию отечественных технологий.
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