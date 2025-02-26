Депутаты Беларуси ратифицировали договор с Россией о гарантиях безопасности

Нижняя палата парламента Белоруссии ратифицировала договор с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Договор был подписан еще в декабре прошлого года.
«Нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о ратификации договора о безопасности между республикой и Россией», — передает РИА Новости. Отмечается, что документ также должен быть одобрен верхней палатой. Уже после этого законопроект будет подписан президентом республики Александром Лукашенко.
В начале февраля стало известно, что президент России Владимир Путин выносит на ратификацию договор с Беларусью о гарантиях безопасности. Сам документ был заключен еще в конце прошлого года. По соглашению Россия и Беларусь приняли на себя обязательства оказывать взаимную поддержку в политических, военных и других областях в ответ на любые угрозы их суверенитету.
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