Наблюдатели МАГАТЭ впервые провели ротацию через территорию РФ

На Запорожской атомной электростанции впервые осуществлена ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по территории России. Об этом сообщает Росатом.
«Росатоммаршрут для ротации наблюдателей МАГАТЭ на запорожской АЭС впервые проходил по территории РФ», — передает корпорация. Там добавили, что смена наблюдателей МАГАТЭ была успешно осуществлена благодаря усилиям Министерства обороны Российской Федерации и Росгвардии.
Ранее автоколонна, перевозившая российских военнослужащих и представителей МАГАТЭ, подверглась нападениям в момент отъезда с территории Запорожской атомной электростанции. ВСУ использовали беспилотники и минометный обстрел, чтобы сорвать ротацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.