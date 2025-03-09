В Конгресс США внесен законопроект, направленный на введение санкций против банковского и энергетического секторов России. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
«Что касается России... Если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры, нам следует обрушить на них санкционный ад. И на следующей неделе у меня будет законопроект для этого», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
В последнее время обсуждались возможности снятия антироссийских санкций со стороны США, особенно после переговоров в Эр-Рияде, где внимание акцентировалось на экономическом взаимодействии. Однако новый законопроект, предложенный сенатором Грэмом, предусматривает ужесточение санкций против банковского и энергетического секторов России.
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