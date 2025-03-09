В США хотят обрушить на Россию «санкционный ад»

В США готовят проект санкций против России
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В США внесли законопроект о новых санкциях
В США внесли законопроект о новых санкциях Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Конгресс США внесен законопроект, направленный на введение санкций против банковского и энергетического секторов России. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«Что касается России... Если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры, нам следует обрушить на них санкционный ад. И на следующей неделе у меня будет законопроект для этого», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

В последнее время обсуждались возможности снятия антироссийских санкций со стороны США, особенно после переговоров в Эр-Рияде, где внимание акцентировалось на экономическом взаимодействии. Однако новый законопроект, предложенный сенатором Грэмом, предусматривает ужесточение санкций против банковского и энергетического секторов России.

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В Конгресс США внесен законопроект, направленный на введение санкций против банковского и энергетического секторов России. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). «Что касается России... Если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры, нам следует обрушить на них санкционный ад. И на следующей неделе у меня будет законопроект для этого», — сказал он в интервью телеканалу Fox News. В последнее время обсуждались возможности снятия антироссийских санкций со стороны США, особенно после переговоров в Эр-Рияде, где внимание акцентировалось на экономическом взаимодействии. Однако новый законопроект, предложенный сенатором Грэмом, предусматривает ужесточение санкций против банковского и энергетического секторов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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