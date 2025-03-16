Американский журналист Такер Карлсон уважает президента России Владимира Путина за его роль в сохранении страны как единого государства. Об этом заявил сам журналист.
«За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил Россию единой страной», — отметил Такер Карлсон в ходе беседы с коллегой Клейтоном Моррисом. Кроме того, журналист указал на военный потенциал РФ, упомянув то, что у Москвы больше ядерного оружия, чем у любой другой страны в мире.
Это заявление было сделано в контексте обсуждения попыток дестабилизации России, которые, по мнению журналистов, осуществляет американский финансист и миллиардер Джордж Сорос. Его фонды — «Открытое общество» и «Открытое общество — фонд содействия», признаны нежелательными организациями в РФ. В 2015 году Генпрокуратура сообщила, что организации Сороса угрожают основам конституционного строя страны и ее безопасности.
Карлсон взял интервью у Путина в феврале 2024 года. обсудив с ним ситуацию на Украине, первопричины конфликта и сигналы Западу. Позже журналист задал вопросы главе МИД РФ Сергею Лаврову — в течение полутора часов они говорили о мировой политике, СВО и позиции Москвы относительно главы США Дональда Трампа.
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