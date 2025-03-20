Mash: ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородскую область

Украинские военнослужащие предприняли попытку прорыва на территорию Белгородской области в районе села Демидовка. Отряд численностью от 30 до 50 человек был замечен в Краснояружском районе, сообщают telegram-каналы.
«Группировка ВСУ из 50 человек попыталась прорваться на территорию Белгородской области... Они заходили в районе села Демидовка в Краснояружском районе... Численность составляла от 30 до 50 боевиков», — пишет telegram-канал Mash.
Силы РФ активно противодействуют попыткам проникновения, в результате чего остатки украинских войск отступили в лесопосадки южнее Демидовки. В самом населенном пункте ВСУ нет.
Украинские войска уже третий день безуспешно пытаются пересечь государственную границу в Белгородской области. В ходе оборонительных действий российскими войсками было уничтожено два украинских танка, восемь БМП (в том числе американские «Брэдли» и шведский CV-90), пять боевых бронемашин, РСЗО и гаубицы «М-777» и «Д-30», а также два автомобиля.
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