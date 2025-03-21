Украина атаковала Россию десятками БПЛА

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Украина запустила свыше 40 дронов по России
Украина запустила свыше 40 дронов по России Фото:

За ночь российские средства обороны уничтожили 43 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Российская ПВО уничтожила 43 украинских дрона за прошедшую ночь», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Из них — 34 беспилотника были поражены над Волгоградской областью, также по четыре дроны были уничтожены над Курской и Ростовской областями. Оставшийся БПЛА был ликвидирован в Белгородской области.

До этого глава Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что в результате атаки на регион пострадавших не было. Тем не менее были отмечены повреждения нескольких построек. Атака была совершена в Калачевском районе. Это не первая подобная массированная атака со стороны Киева по России в последние дни. 

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За ночь российские средства обороны уничтожили 43 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Российская ПВО уничтожила 43 украинских дрона за прошедшую ночь», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Из них — 34 беспилотника были поражены над Волгоградской областью, также по четыре дроны были уничтожены над Курской и Ростовской областями. Оставшийся БПЛА был ликвидирован в Белгородской области. До этого глава Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что в результате атаки на регион пострадавших не было. Тем не менее были отмечены повреждения нескольких построек. Атака была совершена в Калачевском районе. Это не первая подобная массированная атака со стороны Киева по России в последние дни. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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