Украина атаковала Россию десятками БПЛА

За ночь российские средства обороны уничтожили 43 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российская ПВО уничтожила 43 украинских дрона за прошедшую ночь», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Из них — 34 беспилотника были поражены над Волгоградской областью, также по четыре дроны были уничтожены над Курской и Ростовской областями. Оставшийся БПЛА был ликвидирован в Белгородской области.
До этого глава Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что в результате атаки на регион пострадавших не было. Тем не менее были отмечены повреждения нескольких построек. Атака была совершена в Калачевском районе. Это не первая подобная массированная атака со стороны Киева по России в последние дни.
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