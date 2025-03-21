В Судане атаковали президентский дворец, есть убитые

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В Судане совершили атаку на президентский дворец
В Судане совершили атаку на президентский дворец Фото:

В Судане беспилотник атаковал президентский дворец. Об этом сообщает Al Hadath. Есть информация как о пострадавших, так и убитых. 

«Беспилотник атаковал президентский дворец в столице Судана. Есть убитые и раненые», — передает саудовский телеканал.

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В Судане беспилотник атаковал президентский дворец. Об этом сообщает Al Hadath. Есть информация как о пострадавших, так и убитых.  «Беспилотник атаковал президентский дворец в столице Судана. Есть убитые и раненые», — передает саудовский телеканал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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