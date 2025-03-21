В Судане атаковали президентский дворец, есть убитые

В Судане совершили атаку на президентский дворец
В Судане беспилотник атаковал президентский дворец. Об этом сообщает Al Hadath. Есть информация как о пострадавших, так и убитых.
«Беспилотник атаковал президентский дворец в столице Судана. Есть убитые и раненые», — передает саудовский телеканал.
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