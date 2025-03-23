В затопленном районе Иркутской области ввели режим ЧС. Фото

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В Хомутовском районе Иркутской области подтоплены дома и участки
В Хомутовском районе Иркутской области подтоплены дома и участки Фото:

В Хомутовском муниципальном округе Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. 

«По итогам КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям) принято решение ввести режим ЧС локально в Хомутовском МО», — сообщил Игорь Кобзев в своем telegram-канале. Это решение было принято на фоне усиления паводковой ситуации, вызванной теплой погодой и таянием снегов.

В результате паводка в селе Хомутово оказались подтоплены девять жилых домов, а также 39 приусадебных участков. В зоне подтопления проживают более 250 человек, которые отказались от эвакуации. Также оказались подтоплены дома и участки в нескольких деревнях данного муниципального округа. На местах организовано круглосуточное дежурство специалистов, ведется активная откачка воды с использованием мотопомп и спецтехники.

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В Хомутовском муниципальном округе Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.  «По итогам КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям) принято решение ввести режим ЧС локально в Хомутовском МО», — сообщил Игорь Кобзев в своем telegram-канале. Это решение было принято на фоне усиления паводковой ситуации, вызванной теплой погодой и таянием снегов. В результате паводка в селе Хомутово оказались подтоплены девять жилых домов, а также 39 приусадебных участков. В зоне подтопления проживают более 250 человек, которые отказались от эвакуации. Также оказались подтоплены дома и участки в нескольких деревнях данного муниципального округа. На местах организовано круглосуточное дежурство специалистов, ведется активная откачка воды с использованием мотопомп и спецтехники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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