В Хомутовском муниципальном округе Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
«По итогам КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям) принято решение ввести режим ЧС локально в Хомутовском МО», — сообщил Игорь Кобзев в своем telegram-канале. Это решение было принято на фоне усиления паводковой ситуации, вызванной теплой погодой и таянием снегов.
В результате паводка в селе Хомутово оказались подтоплены девять жилых домов, а также 39 приусадебных участков. В зоне подтопления проживают более 250 человек, которые отказались от эвакуации. Также оказались подтоплены дома и участки в нескольких деревнях данного муниципального округа. На местах организовано круглосуточное дежурство специалистов, ведется активная откачка воды с использованием мотопомп и спецтехники.
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