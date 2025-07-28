Участнику СВО, участвующему в ожесточенных боях, грозит депортация

Участнику СВО из Бразилии, принимавшему участие в ожесточенных боях за Авдеевку, грозит депортация из России. Об этом сообщил член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.
«Мы говорим о нарушении решения президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства для иностранных граждан», — написал Кабанов в своем telegram-канале. Несмотря на заслуги на фронте, боец оказался под угрозой выдворения из страны.
Речь идет о гражданине Бразилии, который добровольно отправился на фронт, а ранее учился, женился и принял православие в России. Представитель СПЧ подчеркнул, что депортация может повлечь за собой уголовное преследование иностранцев, воевавших на стороне России. Кабанов заявил о намерении собрать дополнительную информацию по этому делу и направить ее в Министерство внутренних дел для рассмотрения и возможного пересмотра решения.
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