Участнику СВО, участвующему в ожесточенных боях, грозит депортация

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Несмотря на заслуги на фронте, боец оказался под угрозой выдворения из страны
Несмотря на заслуги на фронте, боец оказался под угрозой выдворения из страны Фото:

Участнику СВО из Бразилии, принимавшему участие в ожесточенных боях за Авдеевку, грозит депортация из России. Об этом сообщил член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

«Мы говорим о нарушении решения президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства для иностранных граждан», — написал Кабанов в своем telegram-канале. Несмотря на заслуги на фронте, боец оказался под угрозой выдворения из страны.

Речь идет о гражданине Бразилии, который добровольно отправился на фронт, а ранее учился, женился и принял православие в России. Представитель СПЧ подчеркнул, что депортация может повлечь за собой уголовное преследование иностранцев, воевавших на стороне России. Кабанов заявил о намерении собрать дополнительную информацию по этому делу и направить ее в Министерство внутренних дел для рассмотрения и возможного пересмотра решения.

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Участнику СВО из Бразилии, принимавшему участие в ожесточенных боях за Авдеевку, грозит депортация из России. Об этом сообщил член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. «Мы говорим о нарушении решения президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства для иностранных граждан», — написал Кабанов в своем telegram-канале. Несмотря на заслуги на фронте, боец оказался под угрозой выдворения из страны. Речь идет о гражданине Бразилии, который добровольно отправился на фронт, а ранее учился, женился и принял православие в России. Представитель СПЧ подчеркнул, что депортация может повлечь за собой уголовное преследование иностранцев, воевавших на стороне России. Кабанов заявил о намерении собрать дополнительную информацию по этому делу и направить ее в Министерство внутренних дел для рассмотрения и возможного пересмотра решения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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