Путин оценил уровень покупательской способности в России

Путин: четвертое место РФ по покупательской способности - заслуга бизнеса
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Владимир Путин оценил высокий рост экономики России в мире по покупательской способности
Владимир Путин оценил высокий рост экономики России в мире по покупательской способности Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что российский бизнес сыграл ключевую роль в достижении экономикой РФ четвертого места в мире по покупательной способности. Об этом глава государства сообщил на встрече с представителями деловых кругов. 

«То, что объемы экономики России сегодня четвертые в мире по паритету покупательной способности, конечно, ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации», — отметил президент. Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

В ходе встречи Владимир Путин также подчеркнул, что бизнес-сообщество страны демонстрирует высокую устойчивость и способность адаптироваться к меняющимся условиям. По его словам, совместные усилия государства и частного сектора позволили не только сохранить экономическую стабильность, но и обеспечить дальнейший рост ключевых показателей.

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Президент России Владимир Путин заявил, что российский бизнес сыграл ключевую роль в достижении экономикой РФ четвертого места в мире по покупательной способности. Об этом глава государства сообщил на встрече с представителями деловых кругов.  «То, что объемы экономики России сегодня четвертые в мире по паритету покупательной способности, конечно, ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации», — отметил президент. Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». В ходе встречи Владимир Путин также подчеркнул, что бизнес-сообщество страны демонстрирует высокую устойчивость и способность адаптироваться к меняющимся условиям. По его словам, совместные усилия государства и частного сектора позволили не только сохранить экономическую стабильность, но и обеспечить дальнейший рост ключевых показателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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