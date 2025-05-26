Путин оценил уровень покупательской способности в России

Президент России Владимир Путин заявил, что российский бизнес сыграл ключевую роль в достижении экономикой РФ четвертого места в мире по покупательной способности. Об этом глава государства сообщил на встрече с представителями деловых кругов.
«То, что объемы экономики России сегодня четвертые в мире по паритету покупательной способности, конечно, ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации», — отметил президент. Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
В ходе встречи Владимир Путин также подчеркнул, что бизнес-сообщество страны демонстрирует высокую устойчивость и способность адаптироваться к меняющимся условиям. По его словам, совместные усилия государства и частного сектора позволили не только сохранить экономическую стабильность, но и обеспечить дальнейший рост ключевых показателей.
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