Балтийский суд вынес приговор за диверсию на военном корабле

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Терехова признали виновным по четырем статьям
Терехова признали виновным по четырем статьям Фото:

Балтийский флотский военный суд Калининграда заочно приговорил 32-летнего Александра Терехова к пожизненному заключению за поджог ракетного корабля «Серпухов». Об этом сообщает Генпрокуратура России.

«Балтийский флотский военный суд Калининграда заочно приговорил к пожизненному лишению свободы 32-летнего Александра Терехова», — передает Lenta.ru послание генпрокуратуры. Терехов признан виновным по статьям о государственной измене и диверсии, а также лишен воинского звания старшины 2 статьи. Следствие установило, что он действовал по заданию украинской разведки.

По данным Генпрокуратуры, в апреле 2024 года Терехов, во время прохождения срочной службы, умышленно поджег помещения корабля в Балтийске. После совершения преступления он незаконно пересек границу с Литвой и бежал на территорию Украины.

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Балтийский флотский военный суд Калининграда заочно приговорил 32-летнего Александра Терехова к пожизненному заключению за поджог ракетного корабля «Серпухов». Об этом сообщает Генпрокуратура России. «Балтийский флотский военный суд Калининграда заочно приговорил к пожизненному лишению свободы 32-летнего Александра Терехова», — передает Lenta.ru послание генпрокуратуры. Терехов признан виновным по статьям о государственной измене и диверсии, а также лишен воинского звания старшины 2 статьи. Следствие установило, что он действовал по заданию украинской разведки. По данным Генпрокуратуры, в апреле 2024 года Терехов, во время прохождения срочной службы, умышленно поджег помещения корабля в Балтийске. После совершения преступления он незаконно пересек границу с Литвой и бежал на территорию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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