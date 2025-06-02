Балтийский суд вынес приговор за диверсию на военном корабле

Балтийский флотский военный суд Калининграда заочно приговорил 32-летнего Александра Терехова к пожизненному заключению за поджог ракетного корабля «Серпухов». Об этом сообщает Генпрокуратура России.
«Балтийский флотский военный суд Калининграда заочно приговорил к пожизненному лишению свободы 32-летнего Александра Терехова», — передает Lenta.ru послание генпрокуратуры. Терехов признан виновным по статьям о государственной измене и диверсии, а также лишен воинского звания старшины 2 статьи. Следствие установило, что он действовал по заданию украинской разведки.
По данным Генпрокуратуры, в апреле 2024 года Терехов, во время прохождения срочной службы, умышленно поджег помещения корабля в Балтийске. После совершения преступления он незаконно пересек границу с Литвой и бежал на территорию Украины.
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