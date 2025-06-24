В России будут замораживать активы диверсантов и их спонсоров

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Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования
Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования Фото:

В России вводится заморозка денежных средств и иного имущества лиц, причастных к диверсиям и их финансированию. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. 

Согласно закону, межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма (МВК) теперь наделена правом принимать решения о замораживании активов не только террористов и их спонсоров, но и лиц, подозреваемых в диверсионной деятельности и ее финансировании. Для этого должны быть достаточные основания подозревать причастность к подготовке или совершению диверсий.

Внесенные изменения касаются статьи «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Ранее этот закон позволял блокировать средства только лиц, связанных с терроризмом. Теперь же аналогичные меры распространяются и на диверсантов.

В пояснительных материалах к закону подчеркивается, что в текущей общественно-политической ситуации особое значение приобретает защита объектов жизнеобеспечения населения, предприятий оборонно-промышленного комплекса, атомной энергетики, топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и других потенциально опасных объектов. Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

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В России вводится заморозка денежных средств и иного имущества лиц, причастных к диверсиям и их финансированию. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.  Согласно закону, межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма (МВК) теперь наделена правом принимать решения о замораживании активов не только террористов и их спонсоров, но и лиц, подозреваемых в диверсионной деятельности и ее финансировании. Для этого должны быть достаточные основания подозревать причастность к подготовке или совершению диверсий. Внесенные изменения касаются статьи «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Ранее этот закон позволял блокировать средства только лиц, связанных с терроризмом. Теперь же аналогичные меры распространяются и на диверсантов. В пояснительных материалах к закону подчеркивается, что в текущей общественно-политической ситуации особое значение приобретает защита объектов жизнеобеспечения населения, предприятий оборонно-промышленного комплекса, атомной энергетики, топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и других потенциально опасных объектов. Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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