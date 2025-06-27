«Алые паруса» 2025 в Петербурге: программа праздника и лучшие места для просмотра

В ночь с 28 на 29 июня 2025 года тысячи выпускников и жителей Северной столицы выйдут на Дворцовую площадь и набережные Невы, чтобы отпраздновать выпускной вечер «Алые паруса». Вся программа вечера, подсказки, где лучше всего смотреть легендарное шоу с бригом «Россия», фейерверками и лазерным спектаклем — в материале URA.RU.
Когда пройдут «Алые паруса» в 2025 году
Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге традиционно проходит в третьи выходные июня, но никогда не устраивается 22 июня — в День памяти и скорби, когда Россия вспоминает начало Великой Отечественной войны. К этому времени школьники уже сдают ЕГЭ, и «Алые паруса» становятся символом прощания со школой и вступления во взрослую жизнь.
В 2025 году дата проведения официально установлена на 28 июня (ночь с субботы на воскресенье). Постановление правительства Петербурга № 321 с утверждением даты было подписано 15 мая 2025 года, а подготовка к шоу началась уже с 5 июня.
Выбор конца июня не случаен: именно в эти дни в городе стоят белые ночи, и праздник проходит в самой красивой атмосфере. Гости и жители Петербурга могут увидеть шоу, фейерверки и проход брига с алыми парусами на Неве в самую темную часть ночи. К слову, в 2024 году «Алые паруса» также проходили 28 июня.
Программа «Алых парусов» 2025 в Петербурге: кто выступит, когда салют и что нового будет
В этом году событие совпадает с 80-летием Победы и Годом защитника Отечества. Город-герой Ленинград раскроет зрителям окно в историю: сцена будет выполнена в форме легкой конструкции с четкими геометрическими линиями и впервые откроет вид на Главный штаб. На шоу будет много 3D-проекций, лазеров и пиротехники, а артисты водного театра прямо в воде создадут уникальные сцены — такого на «Алых парусах» еще не было.
Полная программа «Алых парусов» 2025
- 20:00 — открытие входа для гостей на Дворцовую площадь.
- 22:00 — официальное начало: поздравления президента РФ и губернатора Петербурга.
- 22:10 – 00:30 — большой концерт с участием «Иванушек International», Зары, The Hatters, Akmal’, группы «5УТРА», Bearwolf, Вадима Самойлова. Хедлайнером выступит Надежда Кадышева.
- Ведущие вечера Митя Хрусталев и Дарья Блохина первыми поздравят выпускников и будут сопровождать их в ночь, полную эмоций и надежд.
- 00:40 — выпускники переходят на Дворцовую набережную.
- 00:40 – 01:30 — главное пиротехническое шоу и проход галиота с алыми парусами под залпы салютов и лазерные спецэффекты.
- 01:40 – 04:00 — продолжение концерта на Дворцовой площади.
Тема этого года — триумф добра над злом. Каждый музыкальный номер и сценическая часть будут рассказывать о смелости, единстве, вере и любви, которые помогают побеждать даже в самые тяжелые времена. На разных сценах с названиями «Победа добра», «Победа любви», «Победа науки», «Победа воли» прозвучат известные песни и патриотические композиции.
Шоу в акватории Невы начинается в 00:40 — это самое темное время белых ночей, чтобы залпы фейерверков и лазерные лучи смотрелись максимально ярко. Для салютов используют малодымные составы, благодаря чему фейерверки видны даже на светлом небе.
Как попасть и можно ли купить билет на «Алые паруса» 2025
Попасть в центр событий «Алых парусов» в Петербурге можно только по пригласительным, которые бесплатно выдают выпускникам городских школ. Эти билеты передаются школьникам через учебные заведения буквально за сутки до праздника, чтобы избежать подделок и перепродаж. Каждый год пригласительные меняют дизайн, а для защиты используют голограмму, как на банковских картах, — только она позволяет пройти на площадку.
Иногда в соцсетях и на сайтах можно встретить «продажу билетов» на «Алые паруса». Но настоящие билеты не продаются, а все подобные предложения — мошенничество. Такие «билеты» не дадут возможности попасть на выпускной, и деньги вернуть не получится.
Единственный реальный способ попасть на праздник, если вы не выпускник, — стать волонтером. Ежегодно оргкомитет «Алых парусов» объявляет набор добровольцев, которые помогают проводить праздник. Заявки принимаются заранее через сайт проекта и молодежные центры города.
Для всех остальных самый доступный способ увидеть шоу — наблюдать фейерверки и проход брига с алыми парусами с набережных Невы.
Маршрут брига с алыми парусами в 2025 году
Главным символом праздника «Алые паруса» остается проход брига с красными парусами по Неве. С 2019 года в этом шоу участвует российский бриг «Россия», пришедший в Петербург из Голландии. Корабль построили еще в 1958 году, и за свою историю он сменил несколько имен и владельцев, прежде чем стать частью знаменитого петербургского праздника.
Характеристики судна впечатляют:
- длина — 50 метров;
- 17 парусов общей площадью 900 «квадратов»;
- скорость под парусами — 22–30 км/ч (12–16 узлов).
Он на 15 метров длиннее своего предшественника «Тре Крунур» и несет на 165 квадратных метров больше парусов, что позволяет сделать проход по Неве еще более зрелищным.
В 2025 году маршрут брига обновили:
- Стартует от Сенатской площади.
- Пройдет через разведенный Дворцовый мост.
- Проследует вдоль Дворцовой набережной, где соберутся зрители.
- Сделает полный разворот у Зимней канавки.
- Направится к Троицкому мосту, чтобы поприветствовать выпускников.
- После этого вернется обратно к Дворцовому мосту вдоль набережной.
Маршрут специально рассчитан так, чтобы гости праздника 28 июня смогли насладиться видом исторического центра Петербурга, огнями города, архитектурой и атмосферой настоящего морского приключения. А кульминацией станет проход парусника под залпы фейерверков и лазерных шоу, когда над Невой раскинется алый свет парусов.
Где лучше всего смотреть «Алые паруса» в Петербурге
Увидеть главный выпускной страны во всей красе можно с нескольких точек, где открывается лучший обзор на акваторию Невы и бриг с алыми парусами.
- Из окон и ресторанов: – гостиница «Санкт-Петербург», – панорамный ресторан «Беринг», – фрегат «Благодать».
- С мостов: Часть зрителей выбирает Кировский и Дворцовый мосты. Отличный ракурс открывается также с Литейного моста, откуда можно увидеть бриг «Россия» и световые спецэффекты.
- С теплохода: Во время праздника суда собираются за Дворцовым и Троицким мостами, откуда виден центр событий. Такие круизы часто включают развлекательную программу на борту.
- С набережных: Лучше всего шоу видно с восточной части Дворцовой и Петровской набережных, Пироговской набережной, а также традиционно с Кутузовской и Петровской набережных, которые заполняются зрителями задолго до начала салюта.
Высокие залпы салюта будут видны практически со всех указанных точек. Петропавловская крепость, Троицкий мост и зеленые насаждения Стрелки Васильевского острова будут закрыты во время мероприятия даже для обладателей пригласительных.
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