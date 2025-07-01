В Армении хотят отказаться от вещания российских телеканалов

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил о возможности запрета вещания российских телеканалов в стране. Это заявление сделано в контексте обсуждения «противоречивых мнений», касающихся событий в Армении, которые звучат на российских каналах.
«Я считаю, что на фоне происходящего мы должны очень серьезно обсудить вопрос прекращения трансляции российских телеканалов на территории Армении. Это наносит вред армяно-российским отношениям», — сообщил Симонян. Его цитату приводит ТАСС.
По его мнению, российские ведущие в своих передачах «нагнетают» обстановку и вмешиваются во внутренние дела республики. Он отметил необходимость более тщательного анализа влияния медийного контента на общественное мнение в Армении.
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