В Армении хотят отказаться от вещания российских телеканалов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Армении хотят запретить трансляцию российских телеканалов
В Армении хотят запретить трансляцию российских телеканалов Фото:

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил о возможности запрета вещания российских телеканалов в стране. Это заявление сделано в контексте обсуждения «противоречивых мнений», касающихся событий в Армении, которые звучат на российских каналах.

«Я считаю, что на фоне происходящего мы должны очень серьезно обсудить вопрос прекращения трансляции российских телеканалов на территории Армении. Это наносит вред армяно-российским отношениям», — сообщил Симонян. Его цитату приводит ТАСС.

По его мнению, российские ведущие в своих передачах «нагнетают» обстановку и вмешиваются во внутренние дела республики. Он отметил необходимость более тщательного анализа влияния медийного контента на общественное мнение в Армении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил о возможности запрета вещания российских телеканалов в стране. Это заявление сделано в контексте обсуждения «противоречивых мнений», касающихся событий в Армении, которые звучат на российских каналах. «Я считаю, что на фоне происходящего мы должны очень серьезно обсудить вопрос прекращения трансляции российских телеканалов на территории Армении. Это наносит вред армяно-российским отношениям», — сообщил Симонян. Его цитату приводит ТАСС. По его мнению, российские ведущие в своих передачах «нагнетают» обстановку и вмешиваются во внутренние дела республики. Он отметил необходимость более тщательного анализа влияния медийного контента на общественное мнение в Армении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...