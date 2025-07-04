Алиев заявил о возвращении людей в Карабах

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По словам Алиева, люди стали возвращаться в места, где раньше жили
По словам Алиева, люди стали возвращаться в места, где раньше жили Фото:

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возвращении вынужденно перемещенных лиц в 16 городов и сел Карабаха и Восточного Зангезура. Об этом глава государства сообщил 4 июля на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который проходит в городе Ханкенди. 

«Реализуется программа „Великое возвращение“. На сегодняшний день мы обеспечили возвращение бывших вынужденных переселенцев в 16 городов и сел», — сказал Алиев. Он отметил, что сейчас на освобожденных территориях проживают, работают и обучаются более 50 тысяч человек. Его слова приводит портал Qafqazinfo. 

По информации президента, специальная комиссия с участием представителей государственных органов и иностранных экспертов провела оценку ущерба, нанесенного Азербайджану в результате конфликта. Общий объем ущерба специалисты оценили примерно в 150 миллиардов долларов США. Кроме того, Алиев подчеркнул важность защиты прав азербайджанцев, которые были депортированы из Армении.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возвращении вынужденно перемещенных лиц в 16 городов и сел Карабаха и Восточного Зангезура. Об этом глава государства сообщил 4 июля на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который проходит в городе Ханкенди.  «Реализуется программа „Великое возвращение“. На сегодняшний день мы обеспечили возвращение бывших вынужденных переселенцев в 16 городов и сел», — сказал Алиев. Он отметил, что сейчас на освобожденных территориях проживают, работают и обучаются более 50 тысяч человек. Его слова приводит портал Qafqazinfo.  По информации президента, специальная комиссия с участием представителей государственных органов и иностранных экспертов провела оценку ущерба, нанесенного Азербайджану в результате конфликта. Общий объем ущерба специалисты оценили примерно в 150 миллиардов долларов США. Кроме того, Алиев подчеркнул важность защиты прав азербайджанцев, которые были депортированы из Армении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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