Алиев заявил о возвращении людей в Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возвращении вынужденно перемещенных лиц в 16 городов и сел Карабаха и Восточного Зангезура. Об этом глава государства сообщил 4 июля на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который проходит в городе Ханкенди.
«Реализуется программа „Великое возвращение“. На сегодняшний день мы обеспечили возвращение бывших вынужденных переселенцев в 16 городов и сел», — сказал Алиев. Он отметил, что сейчас на освобожденных территориях проживают, работают и обучаются более 50 тысяч человек. Его слова приводит портал Qafqazinfo.
По информации президента, специальная комиссия с участием представителей государственных органов и иностранных экспертов провела оценку ущерба, нанесенного Азербайджану в результате конфликта. Общий объем ущерба специалисты оценили примерно в 150 миллиардов долларов США. Кроме того, Алиев подчеркнул важность защиты прав азербайджанцев, которые были депортированы из Армении.
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