Мария Кожевникова возвращается в сериал «Универ»

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Спустя 15 лет актриса вернется к роли Аллы из «Универа»
Спустя 15 лет актриса вернется к роли Аллы из «Универа» Фото:

Российская актриса, общественный деятель и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала, что вернется к роли Аллы из сериала «Универ». Это поспособствовали поклонники. Об этом рассказала сама Кожевникова.

«Вы просили об этом 15 лет! Не было ни дня, чтобы кто-то не написал или не подошел на улице и не спросил, когда Аллочка вернется. Теперь я официально подтверждаю. Честно, я долго думала и не хотела. Но желание и любовь зрителей для меня важнее даже моих собственных амбиций и предубеждений», — сказала актриса в интервью StarHit.

Ранее стало известно, что актер и шоумен Станислав Ярушин снимется в продолжении сериала «Универ» — «Универ. 15 лет спустя». Кроме него и Кожевниковой к своим ролям вернется и Виталий Гогунский. В новом сезоне сиквела будет 12 серий, в которых герои столкнутся с кризисами и новыми вызовами.

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Российская актриса, общественный деятель и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала, что вернется к роли Аллы из сериала «Универ». Это поспособствовали поклонники. Об этом рассказала сама Кожевникова. «Вы просили об этом 15 лет! Не было ни дня, чтобы кто-то не написал или не подошел на улице и не спросил, когда Аллочка вернется. Теперь я официально подтверждаю. Честно, я долго думала и не хотела. Но желание и любовь зрителей для меня важнее даже моих собственных амбиций и предубеждений», — сказала актриса в интервью StarHit. Ранее стало известно, что актер и шоумен Станислав Ярушин снимется в продолжении сериала «Универ» — «Универ. 15 лет спустя». Кроме него и Кожевниковой к своим ролям вернется и Виталий Гогунский. В новом сезоне сиквела будет 12 серий, в которых герои столкнутся с кризисами и новыми вызовами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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