Мария Кожевникова возвращается в сериал «Универ»

Российская актриса, общественный деятель и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала, что вернется к роли Аллы из сериала «Универ». Это поспособствовали поклонники. Об этом рассказала сама Кожевникова.
«Вы просили об этом 15 лет! Не было ни дня, чтобы кто-то не написал или не подошел на улице и не спросил, когда Аллочка вернется. Теперь я официально подтверждаю. Честно, я долго думала и не хотела. Но желание и любовь зрителей для меня важнее даже моих собственных амбиций и предубеждений», — сказала актриса в интервью StarHit.
Ранее стало известно, что актер и шоумен Станислав Ярушин снимется в продолжении сериала «Универ» — «Универ. 15 лет спустя». Кроме него и Кожевниковой к своим ролям вернется и Виталий Гогунский. В новом сезоне сиквела будет 12 серий, в которых герои столкнутся с кризисами и новыми вызовами.
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