Экс-депутат Рады назвал нового премьера Украины «ручной обезьянкой Ермака»

Экс-депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сравнил нового украинского премьера Юлию Свириденко с «ручной обезьянкой» главы офиса Владимирского Зеленского Андрея Ермака. Об этом Мосийчук написал в соцсетях.
«Диктатор и узурпатор Владимир Зеленский в нарушение конституции и власти Украины меняет правительство и включает премьер-министром ручную обезьянку своего партнера Андрея Ермака — Юлию Свириденко», — написал Мосийчук в своем telegram-канале.
Мосийчук заявил, что при осуществлении смены состава правительства президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует пренебрежение к конституционным нормам. По словам экс-депутата, столь откровенного унижения роли парламента он не припоминает за все время своей политической деятельности. В опубликованном на его YouTube-канале видео Мосийчук также отметил, что легитимность самого Зеленского в настоящий момент вызывает сомнения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко, в ходе которых выдвинул ей предложение занять пост главы правительства. В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы исполнения соглашений, заключенных с партнерами из Европы и США, реализацию разнообразных инициатив, направленных на поддержку населения, а также меры по наращиванию национального производства вооружения.
Кроме того, сегодня стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о своей отставке. В своем обращении он выразил благодарности Зеленскому. Отмечается, что кандидатура Шмыгаля рассматривается на пост министра обороны Украины.
* Игорь Мосийчук внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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