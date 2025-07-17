Россиянин завоевал первую медаль на летней Универсиаде

Пловец Колесников выиграл золото на Универсиаде
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Пловец завоевал золото на Олимпиаде
Пловец завоевал золото на Олимпиаде Фото:

Российский пловец Николай Колесников выиграл золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем на летней Универсиаде, которая проходит в Германии. Об этом сообщили организаторы соревнований. Колесников стал первым представителем России, завоевавшим медаль на нынешних студенческих играх.

По данным организаторов, российские спортсмены принимают участие в Универсиаде в нейтральном статусе. «В этом году российские атлеты выступают без национальной символики, в соответствии с требованиями международных спортивных федераций», — отметили ТАСС.

Всего в Универсиаде участвуют 48 спортсменов из России. Соревнования завершатся 27 июля. Помимо плавания, россияне представлены в легкой атлетике, фехтовании, теннисе и других дисциплинах.

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Российский пловец Николай Колесников выиграл золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем на летней Универсиаде, которая проходит в Германии. Об этом сообщили организаторы соревнований. Колесников стал первым представителем России, завоевавшим медаль на нынешних студенческих играх. По данным организаторов, российские спортсмены принимают участие в Универсиаде в нейтральном статусе. «В этом году российские атлеты выступают без национальной символики, в соответствии с требованиями международных спортивных федераций», — отметили ТАСС. Всего в Универсиаде участвуют 48 спортсменов из России. Соревнования завершатся 27 июля. Помимо плавания, россияне представлены в легкой атлетике, фехтовании, теннисе и других дисциплинах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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