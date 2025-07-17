Россиянин завоевал первую медаль на летней Универсиаде

Российский пловец Николай Колесников выиграл золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем на летней Универсиаде, которая проходит в Германии. Об этом сообщили организаторы соревнований. Колесников стал первым представителем России, завоевавшим медаль на нынешних студенческих играх.
По данным организаторов, российские спортсмены принимают участие в Универсиаде в нейтральном статусе. «В этом году российские атлеты выступают без национальной символики, в соответствии с требованиями международных спортивных федераций», — отметили ТАСС.
Всего в Универсиаде участвуют 48 спортсменов из России. Соревнования завершатся 27 июля. Помимо плавания, россияне представлены в легкой атлетике, фехтовании, теннисе и других дисциплинах.
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