Песков дал рекомендацию американскому бизнесу

Песков посоветовал бизнесу США сотрудничать с Россией
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Песков отметил пользу сотрудничества бизнесов США с Россией
Песков отметил пользу сотрудничества бизнесов США с Россией Фото:

Бизнесу в США было бы полезно сотрудничать с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сотрудничество с российскими бизнесменами было бы в интересах американского бизнеса», — сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее пресс-секретарь отметил, что американский бизнес пока не начинал возвращаться в Россию.

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Бизнесу в США было бы полезно сотрудничать с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Сотрудничество с российскими бизнесменами было бы в интересах американского бизнеса», — сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее пресс-секретарь отметил, что американский бизнес пока не начинал возвращаться в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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