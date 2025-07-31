Песков дал рекомендацию американскому бизнесу

Песков отметил пользу сотрудничества бизнесов США с Россией
Бизнесу в США было бы полезно сотрудничать с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Сотрудничество с российскими бизнесменами было бы в интересах американского бизнеса», — сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее пресс-секретарь отметил, что американский бизнес пока не начинал возвращаться в Россию.
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