CNN: злоумышленник, устроивший стрельбу в церкви в Мичигане, убит

Мужчина, устроивший стрельбу в здании Церкви Иисуса Христа Святых, расположенной в городе Гранд-Бланк (штат Мичиган, США), был ликвидирован. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Преступник ликвидирован, и, по данным полицейского управления Гранд-Бланк-Тауншип, постоянной угрозы для населения нет,» — говорится в материале CNN. По данным источника, после нападения в церкви начался пожар, частично обрушилась крыша здания. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. В настоящее время район возле церкви оцеплен, на месте продолжают работать экстренные службы.
В полиции отметили, что стрельба вспыхнула примерно в 65 милях к северу от Детройта, сразу после 11 часов утра по местному времени в воскресенье. По предварительной версии следствия, возгорание началось из-за стрельбы внутри здания. В этот же день массовая стрельба также произошла на верфи Southport Yacht Basin, расположенной в городе Саутпорт, штат Северная Каролина.
