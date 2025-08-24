Атака ВСУ отражена в Брянской области

Атак ВСУ отражена в Брянской области
Силы российской ПВО перехватили и нейтрализовали украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. Как отметили в ведомстве, вражеская атака была пресечена в 18:15 мск.
