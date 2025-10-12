ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Курской области, есть раненые

Пострадавшие от атаки БПЛА госпитализированы
Пострадавшие от атаки БПЛА госпитализированы
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В результате атаки беспилотника на автомобиль в Хомутовском районе Курской области двое гражданских лиц получили ранения. Об этом рассказал глава региона Александр Хинштейн.

«Еще два человека ранены в приграничье. Вражеский дрон на трассе Хомутовка–Калиновка Хомутовского района совершил атаку на движущийся автомобиль», — написал Хинштейн в своем telеgram-канале. Он добавил, что 70-летняя женщина получила минно-взрывную травму и травматическую ампутацию кисти, а 51-летний мужчина — осколочное ранение плеча.

Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения Брянской области. Было отмечено, что региональному министерству здравоохранения поручено осуществлять постоянный контроль за состоянием госпитализированных.

