ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Курской области, есть раненые

В результате атаки беспилотника на автомобиль в Хомутовском районе Курской области двое гражданских лиц получили ранения. Об этом рассказал глава региона Александр Хинштейн.
«Еще два человека ранены в приграничье. Вражеский дрон на трассе Хомутовка–Калиновка Хомутовского района совершил атаку на движущийся автомобиль», — написал Хинштейн в своем telеgram-канале. Он добавил, что 70-летняя женщина получила минно-взрывную травму и травматическую ампутацию кисти, а 51-летний мужчина — осколочное ранение плеча.
Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения Брянской области. Было отмечено, что региональному министерству здравоохранения поручено осуществлять постоянный контроль за состоянием госпитализированных.
