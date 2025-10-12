Израиль заявил, когда освободят заложников в Газе

Кабмин Израиля определил дату освобождения заложников в Газе
Палестинские заложники, удерживаемые в Секторе Газа будут освобождены 13 октября. Об этом сообщил представитель кабинета министров Израиля. В правительстве также надеется на скорейшее завершение конфликта на Ближнем Востоке и переходу к мирным договоренностям.

«Заложники будут свободны 13 октября», — приводят слова израильского кабмина местные СМИ. Правительство Израиля добавило, что между противоборствующими сторонами уже есть договорённости об освобождении.

