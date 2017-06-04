23:58 03 июня 2017 0

Представитель президента в УрФО дал наставления своим сторонникам, после чего сплавил их по реке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских верен своей традиции — совмещать, по его словам, «приятное с полезным». Как и год назад, он собрал своих соратников по движению «В защиту людей труда» на турбазе, чтобы дать им ц/у перед выборами, после чего «сплавил» их по Чусовой. Участником спортивно-политического действа стали и корреспонденты агентства. Каких провокаций ожидают «люди труда» от оппозиции перед выборами президента, как будут бороться за молодежь и что дословно сказал полпред о выдвижении Куйвашева в губернаторы — в репортаже «URA.RU».

Вместо дождей и урагана, ожидавшихся по прогнозу, активистов движения «В защиту человека труда», приехавших субботним утром на турбазу «Чусовая», неожиданно встретили солнце и теплый ветер. Полпред приехал на черном джипе «Тойота» в сопровождении микроавтобуса (в нем — охрана) и экипажа ГИБДД. После короткого кофе-брейк и тщательного досмотра участников встречи проводят в зал — начинается заседание Совета движения «В защиту человека труда».

Полпред приехал на сплав Фото: Анна Майорова © URA.RU

Если год назад на таком же сборе настрой был боевой и тревожный («люди труда» участвовали в праймериз в непростых для них отношениях с «Единой Россией»), то в этот атмосфера скорее расслабленная. «Игорь Рюрикович сидит в президиуме в окружении двух депутатов Госдумы [Алексея Балыбердина и Андрея Ветлужиских] — какое еще движение может похвастаться этим?» — замечает один из выступающих. Ветлужских сообщает, что 10 наиболее отличившихся активистов движения получат удостоверения помощников депутатов Госдумы (его и Балыбердина).

Холманских ставит перед своими соратниками новые задачи: осенью в четырех субъектах пройдут выборы в региональную власть, а в 150 муниципалитетах — местные выборы. Но главное, по словам полпреда — президентская компания следующего года. Здесь движению предстоит показать себя, как оно сделало в 2012, поддержав президента митингами и обещанием «приехать разобраться» с оппозицией на танках. Удастся ли бывшему начальнику цеха Уралвагонзаводе в этот раз повторить подвиг, сделавший его полпредом? Надежда только на «людей труда».

«Не надо думать, что победа будет легкой: всесистемная оппозиция, как вирус гриппа, постоянно изменяется, — наставляет соратников Игорь Рюрикович. —

От лобовых атак она отказалась и пытается идти в обход. Нынешняя ее тактика в том, что взять действительно волнующие людей темы, присоединиться к ним и применять как таран против власти.

Мы видим это на примере борьбы с коррупцией, не исключено, что будут использоваться и другие острые проблемы».

По словам Холманских, антипрезидентская оппозиция понимает, что находится в меньшинстве и популярна лишь у небольшой части общества. Но зато она успешно захватывает умы подрастающего поколения.

«Оппозиция пытается сформировать свою аудиторию, создать собственную политическую базу — с этим связано ее повышенное внимание к молодежи, особенно к студентам и школьникам, — говорит лидер рабочего движения страны. — Налицо попытки создать и политизировать конфликт поколений».

Сбор актива движения «В защиту человека труда» Фото: Анна Майорова © URA.RU

По его мнению, все это не стоит преувеличивать, но надо учитывать в работе. «Речь не о том, чтобы отвечать симметрично, если что, мы можем ответить, и опыт такой имеется, — говорит Холманских. — Но нам надо удерживать политическую инициативу, предлагать обществу собственную повестку, оказываться на шаг впереди при обсуждении насущных проблем».

Тема «оппозиция + молодежь» стала главной и у гостя встречи — мэра Нижнего Тагила (города, в котором организаторам митинга «Требуем ответов» предложили перенести митинг в деревню в 88 км от центра города). «Молодые переживают за происходящее и хотят участвовать, при этом они разделают те ценности и те задачи, которые ставит перед обществом и страной наш руководитель, президент В.В.Путин, — заявил Сергей Носов. — Надо, чтобы и контактов было больше, и надо осваивать такие работы, как в соцсетях — это очень полезная вещь».

При этом сейчас работа с молодежью выстроена не лучшим образом — Носов показал это на примере подготовке к Всемирному фестивалю молодежи и студентов (пройдет в октябре 2017 в Сочи), отбор делегатов на который «вызывает много вопросов и недоумение».

«У меня отец принимал участие в фестивале в Москве [в 1957 году] от Магнитогорского комбината, где они выиграли волейбольный турнир, — вспомнил Носов. — Они показали, что может работающая молодежь. А сейчас получается, что есть какая-то особая молодежь, а есть работающая — некреативная. Надо это очень внимательно рассмотреть».

Холманских надеется, что Носов пойдет на мэра Нижнего Тагила. Носов: «Я тоже надеюсь» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В повестке встречи было запланировано несколько выступлений на тему вовлечения молодежи в движение, но участники выбились из регламента и заслушали лишь двух человек (решено было встретиться отдельно, чтобы обсудить эту тему подробнее). Судя по прозвучавшим выступлениям, особых рецептов, как переманивать молодежь от оппозиции к трудовому движению, у собравшихся нет (толковые идеи о работе со студсоветами вузов по устройству выпускников на работу прозвучали только в выступлении молодого активиста Глеба Асташенкова из Ульяновска).

Прозвучало во время встречи и два громких заявления — о повторном выдвижении Носова на пост мэра Нижнего Тагила (Холманских заявил, что «надеется на это») и о губернаторских выборах. Отвечая в ходе брифинга на вопрос журналиста, будет ли движение «В защиту человека труда» поддерживать Евгения Куйвашева на выборах губернатора Свердловской области, полпред, после паузы, сказал следующее:

«Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев в свое время был одним из тех людей, кто участвовал в создании движения «В защиту человека труда», и не раз он заявлял о том, что поддерживает цели и задачи нашего движения, — заявил Игорь Холманских. — Так что ответ на вопрос: «Движение уже представлено на выборах губернатора Свердловской области».

В список кандидатов, поддерживаемых движением на выборах 2017 года, вошли 7 человек от Свердловской области (в т. ч. мэр Н.Тагила Сергей Носов), 1 от Курганской области, 1 — от Тюменской, 6 — в ЯНАО, 5 — в ХМАО и 1 — в Приморском крае (см. скан1, скан2, скан3 и скан4).

После торжественной церемонии поднятия флагов движения «В защиту человека труда» его активисты сплавились по реке Чусовой до деревни Каменка. Катамаран с полпредом и охранниками ФСО стартовал первым, догнать его никому (ни журналистам, ни «людям труда») в этот раз не удалось. Сразу же, после того как Игорь Холманских закончил сплав и выехал из деревни, начался дождь.

См. фоторепортаж со сплава с участием полпреда президента в УрФО.