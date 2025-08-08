Лукашенко раскрыл условие, при котором РФ и Украина «больше не будут воевать»

Грамотно организованные переговоры между Россией и Украиной способны полностью предотвратить конфликты между странами. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Если разумно провести переговоры и Украине пойти на уступки России, а России — на уступки Украине, Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда», — заявил президент в интервью журналу The Time, опубликованном на YouTube «Белта».
В беседе он также отметил, что надеется избежать необходимости создания демилитаризованной зоны на границе двух государств. По мнению Александра Лукашенко, стороны могут договориться о создании такой зоны шириной в один, два или пять километров, однако он считает этот сценарий крайне нежелательным. Президент выразил надежду, что удастся ограничиться обычной государственной границей без дополнительных ограничений по военному присутствию.
