Путин определил сценарий встречи с Байденом

Владимир Путин впервые выступил на оргкомитете «Победа» со столь жесткой речью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин впервые с 2000 года выступил на заседании оргкомитета «Победа» с резкими заявлениями в отношении западных стран. Собеседники URA.RU в политтусовке связывают такую жесткую риторику с началом подготовки к встрече с главой США Джо Байденом. По мнению экспертов, столь необычное выступление Путина может повлиять на ход переговоров лидеров двух стран.

20 мая Владимир Путин собрал оргкомитет, чтобы обсудить присуждение званий «Город трудовой доблести» и сохранение памятников советским воинам в России и за рубежом. Но его вступительная речь выдалась неожиданно эмоциональной и жесткой. В ней глава государства осудил попытки «русофобов» «извратить историю и пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма». «Причины понятны, и попытки сдержать развитие нашей страны, независимо от того, как она называлась — Российская империя, Советский Союз, Россия, — предпринимались в разные времена и исторические эпохи, при разном политическом строе», — заявил Путин.

Владимир Путин пообещал «выбить зубы» «кусающимся» странам Фото: Kremlin.ru

По словам президента, «долгие годы агрессивной антироссийской пропаганды» привели к тому, что российская молодежь начинает «поклоняться тем, кто убивал их дедов и прадедов». У замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова уже была готова идея, как поступать с виновными в этом странами. Он предложил включать в перечень недружественных государств, те, которые плохо относятся к советским военным мемориалам. И сразу привел три примера: Украина, Польша, Чехия. Президент, в свою очередь, говорил о более радикальных мерах.

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться», — сказал Путин.

Залогом успеха государства Путин назвал развитие российских вооруженных сил: гиперзвуковые ракеты, новые авиакомплексы, надводные и подводные боевые корабли и современные беспилотники. «Многим из наших оппонентов, так их назовем, такая страна как Россия просто не нужна. Но она нужна нам с вами. И нужна нашим людям, гражданам РФ. И мы будем делать все, чтобы не только сохранить, но и упрочить», — сказал Путин.

Ожидается, что Владимир Путин встретится с Джо Байденом в ближайшие недели Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS

Судя по стенограммам, доступным на сайте Kremlin.ru, президент еще ни разу не выступал на таких мероприятиях со столь жесткой речью. Даже в 2019 году, когда Европарламент приравнял вину Советского Союза и фашистской Германии в начале Второй мировой войны, глава государства говорил только об искажении исторической правды, но не о внешних врагах и не о военном превосходстве России. Политолог, социальный психолог Алексей Рощин связывает такую риторику президента с приближающимся саммитом Путина и Байдена. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что встреча может пройти в ближайшие недели.

«Вероятно, Путин готовится к саммиту с Байденом и использует традиционную тактику — поднимает ставки. Чтобы переговоры прошли успешно, нужно до встречи ввести партнера в состояние максимального напряжения. А на переговорах можно сменить тон, и партнер будет вести себя мягче.

Поскольку Россия не может тягаться с США в экономическом давлении, то Путин делает упор на военной мощи», — считает Рощин. Он напомнил, что президент ранее уже выводил партнеров по переговорам из равновесия с помощью различных технологий. Например, Times описывал случаи, когда Путин во время одной из встреч с канцлером Германии Ангелой Меркель спустил с поводка своего лабрадора, хотя известно, что она с юности боится собак. Также издание писало что в 2007 году Путин якобы угощал теперь уже бывшего президента Франции Николя Саркози водкой, хотя тот не употребляет алкоголь.

О сигнале Западу в выступлении Путина говорит и замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. «После встречи Лаврова и Блинкена в Рейкьявике, которая прошла в конструктивной атмосфере, наметилась тенденция к стабилизации российско-американских отношений. Но ее стали сравнивать со встречей в Рейкьявике в 1986 году [генсекретаря ЦК КПСС] Михаила Горбачева и [президента США] Рональда Рейгана, с которой началось прекращение „холодной войны“ за счет уступок советской стороны. Путин же дает понять, что стабилизация российско-американских отношений не означает каких-то односторонних уступок со стороны Москвы. Речь идет об избирательном сотрудничестве», — объясняет Суслов.

В то же время, выступление президента решает внутриполитические вызовы, возникающие перед властью, полагает директор «Центра стратегического консалтинга» Роман Ларионов. По его мнению, Путин таким образом консолидирует общество, в котором растет напряжение из-за кризиса. «Это было не просто бюрократическое событие, оно призвано вызвать эмоциональный отклик у россиян. Людям нужно дать причины гордиться своей страной. Поскольку достижений такого масштаба, как Победа в Великой Отечественной войне, сейчас нет, то она и является ключевым символом, вызывающим гордость. Но любой такой символ не может быть только о прошлом, он должен иметь связь с настоящим. Поэтому выстраивается связь с тем, что Россия и сегодня противостоит врагам», — резюмировал эксперт.