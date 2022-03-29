Депутат ГД: ставки по ипотеке могут снизить уже через 2-3 месяца

«На рынок жилья влияют отношения с Западом»

29 марта 2022 в 20:07 Размер текста - 17 +

Улучшение отношений между Россией и Западом может снизить ключевые ставки по ипотеке, уверен Анатолий Аксаков Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ставки по ипотеке могут снизиться в ближайшие два-три месяца, заявил в интервью URA.RU глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, это напрямую зависит от отношений с Западом. Депутат подчеркивает, что решение президента Владимира Путина по специальным ипотечным программам поможет россиянам купить жилье и поддержит строительный рынок. Почему льготная ипотека распространяется только на новостройки, нужно ли срочно ее оформлять, эксперт рассказал URA.RU. — Путин с 1 апреля повысил процент по льготной ипотеке с 7% до 12%, одновременно увеличив размер суммы ипотеки — с 3 млн до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как вы оцениваете это решение, есть ли перспективы, что ставки вернутся к прежним параметрам? Решение президента Владимира Путина изменить ставки по льготной ипотеке стало реакцией на повышение ключевой ставки Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Надежда есть, что ситуация стабилизируется и в мире, и в экономике, западные страны начнут себя разумнее вести, тогда ситуация будет намного благоприятнее для снижения процентных ставок. По моему мнению, ситуация может стабилизироваться через два-три месяца, поскольку произойдет отрезвление мира: поймут, что с Россией так разговаривать нельзя. — А что должно произойти, чтобы ставки еще повысились? — Если отношения между Россией и Западом будут и дальше разбалансироваться. Зарубежные партнеры будут придумывать новые санкции, вводить новые ограничения и так далее. — Чем объясняется решение президента об увеличении процента по льготной ипотеке именно до 12%? — Ростом до 20% ключевой ставки, по которой выдаются кредиты. Анализировался рынок и возможности покупателей. Власти платят банку разницу между ключевой ставкой и ставкой, по которой кредитное учреждение предлагает ипотеку. Чем больше эта разница, тем больше траты бюджета. Чтобы давать льготную ипотеку под 12%, [государству] нужно 8% разницы платить банкам. Посмотрели, на какие траты бюджет готов и определили, что 12% государство может себе позволить. — Почему Путин увеличил максимальную сумму ипотечного кредита? Анатолий Аксаков: льготная ипотека даст людям больше возможностей для приобретения жилья Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU — Смотрите, подорожали стройматериалы, увеличилась стоимость первичного жилья. Поэтому в рамках расширения суммы кредита по льготной ипотеке люд получили больше возможностей для приобретения жилья. — Почему льготная ипотека не касается вторичного жилья? — Это сделано намерено, чтобы стимулировать строительство и приобретение нового жилья. Если его будут покупать, значит будут строить, производить стройматериалы и так далее. Тут происходит решение не только социальной задачи, но и экономической, ведь если жилье покупается на вторичном рынке, то ничего этого не происходит. — Как новые ставки по ипотеке скажутся на рынке жилья? Специальные ипотечные программы будут стимулировать строительный рынок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Льготная ипотека не будет затухать. Конечно, желающих взять кредит под 12% будет не такое большое количество, чем тех, кто брал ипотеку под 7% годовых, но постепенно люди будут вовлекаться в этот процесс — за счет тех, кто хотел приобрести жилье, но лимиты [максимальный размер суммы, которую можно взять в банке] по ипотеке не позволяли купить квартиру, которую они хотели. Конечно, кто-то будет пережидать. Я думаю, что рынок скоро начнет стабилизироваться. Не надо забывать, что у нас осталась семейная ипотека под 6% годовых, есть сельская ипотека под 3% годовых. Эти виды довольно много брали. Стабильность работы строительного рынка обеспечит наличие этих ипотек, даст ему импульс развития, поможет строительному комплексу работать в непростых условиях. — Нужно ли сейчас бежать и срочно оформлять ипотеку? Статья по теме Что будет с рынком жилья при дорогой ипотеке — Я против того, чтобы бегать и оформлять ипотеку. Ипотека — это серьезное денежное бремя и прежде, чем брать такой кредит нужно подумать и взвесить свои возможности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ставки по ипотеке могут снизиться в ближайшие два-три месяца, заявил в интервью URA.RU глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, это напрямую зависит от отношений с Западом. Депутат подчеркивает, что решение президента Владимира Путина по специальным ипотечным программам поможет россиянам купить жилье и поддержит строительный рынок. Почему льготная ипотека распространяется только на новостройки, нужно ли срочно ее оформлять, эксперт рассказал URA.RU. — Путин с 1 апреля повысил процент по льготной ипотеке с 7% до 12%, одновременно увеличив размер суммы ипотеки — с 3 млн до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как вы оцениваете это решение, есть ли перспективы, что ставки вернутся к прежним параметрам? — Надежда есть, что ситуация стабилизируется и в мире, и в экономике, западные страны начнут себя разумнее вести, тогда ситуация будет намного благоприятнее для снижения процентных ставок. По моему мнению, ситуация может стабилизироваться через два-три месяца, поскольку произойдет отрезвление мира: поймут, что с Россией так разговаривать нельзя. — А что должно произойти, чтобы ставки еще повысились? — Если отношения между Россией и Западом будут и дальше разбалансироваться. Зарубежные партнеры будут придумывать новые санкции, вводить новые ограничения и так далее. — Чем объясняется решение президента об увеличении процента по льготной ипотеке именно до 12%? — Ростом до 20% ключевой ставки, по которой выдаются кредиты. Анализировался рынок и возможности покупателей. Власти платят банку разницу между ключевой ставкой и ставкой, по которой кредитное учреждение предлагает ипотеку. Чем больше эта разница, тем больше траты бюджета. Чтобы давать льготную ипотеку под 12%, [государству] нужно 8% разницы платить банкам. Посмотрели, на какие траты бюджет готов и определили, что 12% государство может себе позволить. — Почему Путин увеличил максимальную сумму ипотечного кредита? — Смотрите, подорожали стройматериалы, увеличилась стоимость первичного жилья. Поэтому в рамках расширения суммы кредита по льготной ипотеке люд получили больше возможностей для приобретения жилья. — Почему льготная ипотека не касается вторичного жилья? — Это сделано намерено, чтобы стимулировать строительство и приобретение нового жилья. Если его будут покупать, значит будут строить, производить стройматериалы и так далее. Тут происходит решение не только социальной задачи, но и экономической, ведь если жилье покупается на вторичном рынке, то ничего этого не происходит. — Как новые ставки по ипотеке скажутся на рынке жилья? — Льготная ипотека не будет затухать. Конечно, желающих взять кредит под 12% будет не такое большое количество, чем тех, кто брал ипотеку под 7% годовых, но постепенно люди будут вовлекаться в этот процесс — за счет тех, кто хотел приобрести жилье, но лимиты [максимальный размер суммы, которую можно взять в банке] по ипотеке не позволяли купить квартиру, которую они хотели. Конечно, кто-то будет пережидать. Я думаю, что рынок скоро начнет стабилизироваться. Не надо забывать, что у нас осталась семейная ипотека под 6% годовых, есть сельская ипотека под 3% годовых. Эти виды довольно много брали. Стабильность работы строительного рынка обеспечит наличие этих ипотек, даст ему импульс развития, поможет строительному комплексу работать в непростых условиях. — Нужно ли сейчас бежать и срочно оформлять ипотеку? — Я против того, чтобы бегать и оформлять ипотеку. Ипотека — это серьезное денежное бремя и прежде, чем брать такой кредит нужно подумать и взвесить свои возможности.