Единороссы из «красной» республики нашли стратегию для победы

Власти республики Марий Эл, пытаясь избежать очередного провала ЕР в регионе, совершили несколько нестандартных ходов, которые послужат примером для чиновников из других регионов. Губернатор Юрий Зайцев, чья карьера зависит от итогов кампании, ввел KPI для своих подчиненных, обхитрил Слуцкого и разозлил Миронова. Собеседники URA.RU, близкие к истеблишменту республики, рассказали, как глава депрессивного региона добьется гарантированно высоких результатов для «Единой России» на выборах в Госсобрание.
В 2024 году в Марий Эл по пропорциональной системе избираются Госсобрание и Горсобрание Йошкар-Олы. Республика долгие годы находится в аутсайдерах среди регионов России. Плачевное социально-экономическое состояние приводит к тому, что Марий Эл оказывается в числе худших субъектов по качеству жизни. Так, в 2021 году она находилась на 79 строчке по этому показателю, в 2022 — на 55, а в 2023 — на 54. Из-за низкого качества жизни в республике высокие протестные настроения. В 2019 году на выборах в Госсобрание «Единая Россия», хоть и получила большинство, но с результатом лишь в 37%. КПРФ на тех же выборах получила 27%. На выборах в Госдуму (2021 год) партия получила всего 33,4%, проиграв КПРФ (36,3%). По итогам выборов в отставку ушел бывший губернатор Александр Евстифеев.
Не желая повторить судьбу предшественника, Зайцев решил использовать максимум инструментов, чтобы обеспечить результат партии власти. Ставка была сделана на административный ресурс и на максимальную мобилизацию бюджетников и госслужащих. Но вместо того, чтобы традиционно нагрузить этой работой руководителей муниципалитетов и внутрипол, глава региона распределил задачу между более широким кругом подчиненных. Он поставил в лидеры партийных списков по региональным группам высших чиновников правительства и мэрии, тем самым закрепив за ними личную ответственность за результаты партии по региональным группам.
«Технология обкатывалась на весенних выборах президента. Тогда многие министры республиканского правительства получили KPI по количеству мобилизованных избирателей. Поставив чиновников в лидеры списков на выборах в Госсовет, „Серый дом“ переложил на них часть ответственности за результаты выборов. Теперь поддержка исполнительной власти — это поддержка партии», — делятся информированные собеседники агентства.
По словам источников, на президентских выборах аппаратчики даже устраивали между собой негласные соревнования, по итогам которых получали «бонусы» от Зайцева. То же самое будет и на выборах в Госсобрание.
Так, список Центральной региональной группы №1 возглавила министр спорта и туризма Лидия Батюкова. Северную региональную группу №2 возглавила Лариса Ревуцкая, министр образования и науки. «Паровозом» в реггруппе №3 идет вице-мэр Лев Покровский. Список Западной региональной группы №4 возглавил зампред правительства республики Константин Иванов. Участвовать в выборах пришлось даже первому заместителю губернатора, курирующего «социалку», Михаилу Васютину. Он возглавил список в 7 региональной группе.
Эксперты полагают, что технология также направлена на сушку явки. «Опора в первую очередь будет на главных сторонников „Единой России“ — бюджетников. Их нужно обязательно мобилизовать, а в остальном — будет сильная сушка явки. Министры в лидерах партийных списков подтверждают это: за министра голосовать побежит, в первую очередь, бюджетник. Так как для него это — авторитет», — считает политолог из Йошкар-Олы Константин Строкин.
Помимо тотальной мобилизации бюджетников, ЕР на выборах в Госсобрание впервые воспользуется дистанционным электронным голосованием. Теперь главный противник партии власти — КПРФ — уже заранее отказывается от притязаний на улучшение результата 2019 года. Действующий депутат заксобрания и секретарь отделения парти Сергей Царегородцев заявил URA.RU, что теперь основная задача — это сохранить существующие позиции (9 депутатов).
«По увеличению количества депутатов речь вести невозможно. Пришло ДЭГ. Его результаты в разных регионах показывают, что любые выборы можно полностью нивелировать. Никакой системы контроля за дистанционным голосованием не существует. Радует только то, что на сегодня большое число избирателей Марий Эл вряд ли будет голосовать именно таким способом», — поделился с агентством депутат.
КПРФ все же остается сильным противником для «Единой России» в республике. На президентских выборах-2024 коммунисты закрыли все избирательные участки своими наблюдателями. «Весной они разогрели свои мышцы перед выборами в Госсобрание, прокачали собственную систему. В сентябре они не дадут украсть свои голоса», — считает политолог Строкин.
Близкие к «Серому дому» источники агентства убеждены, что другие оппозиционные партии не доставят проблем губернатору Зайцеву: он сумел обхитрить их партийных лидеров.
В начале месяца Зайцев провел встречу с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким. Как говорят инсайдеры, он убедил его, что обеспечит партии представительство в Госсобрании не меньшее, чем избралось в 2019 году (3 депутата). Правда, конкретики не было. Зайцев не раскрыл, какие округа будут «проходными», но сам детально изучил списки ЛДПР. В конечном итоге, против сильных кандидатов от либерал-демократов он поставил еще более сильных единороссов, фактически перечеркнув шансы партии на избрание в Госсобрание.
К примеру, в третьем одномандатном округе Зайцев столкнул лбами нынешнего руководителя фракции ЛДПР в Госсобрании Виталия Потехина и также действующего депутата, члена президиума ЕР Максима Бронникова. В пятом — депутата городского собрания от ЛДПР Николая Килина и замруководителя исполкома ЕР Даниила Жукова. В 14 округе — координатора реготделения либерал-демократов Алексея Шерстобитова и депутата Госсобрания Григория Пейсаховича. В 38 округе — депутата советского поселка от ЛДПР Гусева и директора крупной строительной компании, базирующейся в этом же поселке, Дмитрия Глазырина.
Такая же конфигурация была использована и против «Новых людей». И если ЛДПР пришлось брать хитростью, то отделение НЛ, по словам инсайдеров, находится в полностью подчиненном положении по отношению к правительству.
Провалом закончились лишь переговоры с Сергеем Мироновым, лидером «Справедливой России». Он, по словам источников агентства, пришел в негодование, не получив от Зайцева конкретных данных по потенциальному количеству мест в Госсобрании и проходным округам (на данный момент у партии 3 депутата). По итогам встречи губернатора и партийца в Москве, марийские справедливороссы развернули агрессивную кампанию, построенную на критике власти. Однако шансы заработать на этом голоса у СР минимальны: нишу КПРФ им все равно не занять, а наблюдатели от коммунистов помогать остальной оппозиции не станут: такая установка поступила от руководства обкома.
Единственный значимый риск для Зайцева — это слишком высокий процент «Единой России».
Победив выборы технологически, он не снимет социальное напряжение и недовольство, бурлящее в республике. Напротив, высокий процент «Единой России» еще больше разозлит многочисленный протестный электорат Марий Эл. А голос этого протеста, несомненно, будет услышан в Администрации президента.
«Они (власти) хотят не просто увеличить количество депутатов „Единой России“, а увеличить очень серьезно. Чтобы улучшить статистику, чтобы оценили. Но какими средствами? Если в разгар протеста сверхсильно увеличится количество единороссов — это не приведет ни к чему хорошему», — убежден политолог Строкин.
Предвыборную кампанию в Марий Эл ведут профессиональные политтехнологи и бывшие сотрудники АП. Среди них — Сергей Тарасьянц. Все потому, что выборы в республике вышли на федеральный уровень: Марий Эл входит в список регионов с высокими рисками для «Единой России».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.