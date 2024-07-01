Власти Марий Эл спасаются от очередного провала на выборах-2024

В регион приехали топ-политтехнологи, чтобы победить коммуниста-олигарха

01 июля 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Работать на выборы в Марий Эл приехали федеральные политтехнологи Фото: Анна Майорова © URA.RU Вести предвыборные кампании «Единой России» в Горсобрание Йошкар-Олы и Госсобрание республики Марий Эл будут федеральные политтехнологи. Источники URA.RU на условиях анонимности сообщили, что в регион приехали несколько именитых экспертов, в частности — Сергей Тарасьянц, ранее работавший в аппарате президента. Событие демонстрирует опасения федерального центра и губернатора Юрия Зайцева за итоги кампании, от которой будет зависеть будущее региона. «Никто не ожидал такого подхода к кампании. Московские политтехнологи — очень дорогое удовольствие, особенно для депрессивной республики Марий Эл. Приезд экспертов демонстрирует пристальное внимание федерального центра за выборами в регионе», — сообщают собеседники агентства. «Единую Россию» в Марий Эл будут спасать всеми способами Фото: Илья Московец © URA.RU Политтехнологи должны будут спасти партию власти от провала на грядущих выборах. Известно, что республика Марий Эл находится в «красной зоне» у ЕР. На семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, который прошел в преддверии выборов-2024, обсуждались субъекты, требующие «особого внимания». Среди них — Марий Эл, где проходят выборы в Госсобрание и Горсобрание Йошкар-Олы. Риски для «Единой России» здесь высоки: на выборах в Госдуму партия получила всего 33,4%, проиграв КПРФ (36,3%). По итогам выборов в отставку ушел бывший губернатор Александр Евстифеев. В 2019 году, на выборах в Госсобрание республики, ЕР хоть и получила большинство, но с результатом лишь в 37%. Сценарий сегодняшней кампании также неочевиден для партии власти. Марийское отделение КПРФ — сильный противник. Партия пользуется поддержкой многочисленного протестного электората. Финансированием выборов-2024, по данным агентства, занимается местный олигарх и депутат Госдумы от КПРФ, директор мясокомбината «Звениговский» Сергей Казанков. Политик находится в напряженных отношениях с властями региона, которые регулярно сутяжничают с ним из-за его бизнеса. Оперативно вязаться с Казанковым URA.RU не удалось. На руку коммунистам играет и плачевное социально-экономическое состояние республики. Губернатор протестного региона РФ решил уйти в отставку «Марий Эл долгие годы сохраняет статус одного из самых депрессивных в социально-экономическом плане регионов. Общая стагнация и наложившийся на нее ковидный фактор стали основной причиной электорального провала „Единой России“ на выборах 2021 года. Говорить о том, что ситуация в значительной степени изменилась, не приходится. Хотя бы минимальных инструментов территориального развития (будь то дорожно-транспортная сеть или туризм) не прослеживается. Из реальных инструментов снижения недовольства можно выделить только общефедеральную тенденцию по сплочению вокруг национальных целей развития и президента», — сообщает URA.RU близкий к республике политолог Арсен Шаяхметов. Нынешнему губернатору Юрий Зайцев придется приложить максимальные усилия для того, чтобы не повторить судьбу предшественника. По словам Шаяхметова, выборы в регионе рассматриваются Кремлем как элемент KPI главы региона и индикатор успешности его работы, вне зависимости от того, какой ценой достигнуты эти результаты. «В условиях дефицита достижений электоральное голосование должно стать витриной внутриполитической стабильности и лояльности региона, которую впоследствии можно конвертировать в социально-экономические преференции», — комментирует эксперт. Кроме московских политтехнологов на выборах-2024 власти республики Марий Эл будут использовать административный ресурс и различные способы фальсификации. Так считают в региональном отделении КПРФ. «Борьба идет сложная и большая, с партией власти в первую очередь. Каждые выборы партия власти прилагает новые механизмы фальсификации. Особенно это стало возможно при дистанционном электронном голосовании. Это большая проблема для нашей партии», — сообщили URA.RU в республиканском отделении коммунистической партии. КПРФ: каждые выборы партия власти применяет новые инструменты фальсификации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вероятно, дэг будет работать против отдельных политических сил, а не абсолютно всей оппозиции. К примеру, в Марийском отделении ЛДПР агентству сообщили, что дистанционное голосование сыграет для партии позитивную роль. «Число сторонников и членов ЛДПР растет. Уверен, что трехдневное и дистанционное голосование позволит всем избирателям принять участие в выборах любым доступным способом и поддержать партию и кандидатов от ЛДПР», — заявил координатор Марийского реготделения ЛДПР Алексей Шерстобитов. Политолог Арсен Шаяхметов убежден, что все усилия «Единой России» на этих выборах будут не напрасны, даже если партия прибавит хотя бы минимальное количество депутатов. «Кампания пройдет в духе президентских и ряда региональных выборов — малоприметно, без ощущения конкурентной борьбы, с пониманием, кто должен являться „основным“ кандидатом. В таком случае, лишних вопросов у людей об исходе электоральной кампании не появится Мероприятие будет рассматриваться как выполнение необходимого KPI регионалов перед федералами, а успехом будет позиционироваться даже незначительное улучшение мест ЕР в местных собраниях», — резюмирует политолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вести предвыборные кампании «Единой России» в Горсобрание Йошкар-Олы и Госсобрание республики Марий Эл будут федеральные политтехнологи. Источники URA.RU на условиях анонимности сообщили, что в регион приехали несколько именитых экспертов, в частности — Сергей Тарасьянц, ранее работавший в аппарате президента. Событие демонстрирует опасения федерального центра и губернатора Юрия Зайцева за итоги кампании, от которой будет зависеть будущее региона. «Никто не ожидал такого подхода к кампании. Московские политтехнологи — очень дорогое удовольствие, особенно для депрессивной республики Марий Эл. Приезд экспертов демонстрирует пристальное внимание федерального центра за выборами в регионе», — сообщают собеседники агентства. Политтехнологи должны будут спасти партию власти от провала на грядущих выборах. Известно, что республика Марий Эл находится в «красной зоне» у ЕР. На семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, который прошел в преддверии выборов-2024, обсуждались субъекты, требующие «особого внимания». Среди них — Марий Эл, где проходят выборы в Госсобрание и Горсобрание Йошкар-Олы. Риски для «Единой России» здесь высоки: на выборах в Госдуму партия получила всего 33,4%, проиграв КПРФ (36,3%). По итогам выборов в отставку ушел бывший губернатор Александр Евстифеев. В 2019 году, на выборах в Госсобрание республики, ЕР хоть и получила большинство, но с результатом лишь в 37%. Сценарий сегодняшней кампании также неочевиден для партии власти. Марийское отделение КПРФ — сильный противник. Партия пользуется поддержкой многочисленного протестного электората. Финансированием выборов-2024, по данным агентства, занимается местный олигарх и депутат Госдумы от КПРФ, директор мясокомбината «Звениговский» Сергей Казанков. Политик находится в напряженных отношениях с властями региона, которые регулярно сутяжничают с ним из-за его бизнеса. Оперативно вязаться с Казанковым URA.RU не удалось. «Марий Эл долгие годы сохраняет статус одного из самых депрессивных в социально-экономическом плане регионов. Общая стагнация и наложившийся на нее ковидный фактор стали основной причиной электорального провала „Единой России“ на выборах 2021 года. Говорить о том, что ситуация в значительной степени изменилась, не приходится. Хотя бы минимальных инструментов территориального развития (будь то дорожно-транспортная сеть или туризм) не прослеживается. Из реальных инструментов снижения недовольства можно выделить только общефедеральную тенденцию по сплочению вокруг национальных целей развития и президента», — сообщает URA.RU близкий к республике политолог Арсен Шаяхметов. Нынешнему губернатору Юрий Зайцев придется приложить максимальные усилия для того, чтобы не повторить судьбу предшественника. По словам Шаяхметова, выборы в регионе рассматриваются Кремлем как элемент KPI главы региона и индикатор успешности его работы, вне зависимости от того, какой ценой достигнуты эти результаты. «В условиях дефицита достижений электоральное голосование должно стать витриной внутриполитической стабильности и лояльности региона, которую впоследствии можно конвертировать в социально-экономические преференции», — комментирует эксперт. Кроме московских политтехнологов на выборах-2024 власти республики Марий Эл будут использовать административный ресурс и различные способы фальсификации. Так считают в региональном отделении КПРФ. «Борьба идет сложная и большая, с партией власти в первую очередь. Каждые выборы партия власти прилагает новые механизмы фальсификации. Особенно это стало возможно при дистанционном электронном голосовании. Это большая проблема для нашей партии», — сообщили URA.RU в республиканском отделении коммунистической партии. Вероятно, дэг будет работать против отдельных политических сил, а не абсолютно всей оппозиции. К примеру, в Марийском отделении ЛДПР агентству сообщили, что дистанционное голосование сыграет для партии позитивную роль. «Число сторонников и членов ЛДПР растет. Уверен, что трехдневное и дистанционное голосование позволит всем избирателям принять участие в выборах любым доступным способом и поддержать партию и кандидатов от ЛДПР», — заявил координатор Марийского реготделения ЛДПР Алексей Шерстобитов. Политолог Арсен Шаяхметов убежден, что все усилия «Единой России» на этих выборах будут не напрасны, даже если партия прибавит хотя бы минимальное количество депутатов. «Кампания пройдет в духе президентских и ряда региональных выборов — малоприметно, без ощущения конкурентной борьбы, с пониманием, кто должен являться „основным“ кандидатом. В таком случае, лишних вопросов у людей об исходе электоральной кампании не появится Мероприятие будет рассматриваться как выполнение необходимого KPI регионалов перед федералами, а успехом будет позиционироваться даже незначительное улучшение мест ЕР в местных собраниях», — резюмирует политолог.