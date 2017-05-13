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13 мая 2017
12 мая 2017
16:50  13 мая 2017 0

20 туристов погибли в Турции в аварии с автобусом. ВИДЕО

Турция, море, флаг турции
13 мая в Турции произошла большая трагедия с туристамиФото: Нина Калинина © URA.RU

20 туристов погибли в Турции в аварии с автобусом. По предварительной версии, на крутом повороте водитель не справился с управлением и машина сорвалась в обрыв.

Как сообщает RT, трагедия произошла на юго-западе страны в провинции Мунгла. По заявлению губернатора Амира Чичека, иностранцев среди погибших нет: автобус перевозил местных туристов. На крутом повороте шофер не справился с управлением, машина вылетела за пределы дороги и несколько раз перевернулась. По последним данным, погибли 20 человек.

Несмотря на заявление местных властей, сейчас сотрудники генконсульства России в Анталье выясняют, были ли среди пострадавших россияне, добавляет издание «Ридус».

Анна Салымская
© Служба новостей «URA.Ru»
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