20 туристов погибли в Турции в аварии с автобусом. ВИДЕО

16:50 13 мая 2017 0

13 мая в Турции произошла большая трагедия с туристами Фото: Нина Калинина © URA.RU

20 туристов погибли в Турции в аварии с автобусом. По предварительной версии, на крутом повороте водитель не справился с управлением и машина сорвалась в обрыв.

Как сообщает RT, трагедия произошла на юго-западе страны в провинции Мунгла. По заявлению губернатора Амира Чичека, иностранцев среди погибших нет: автобус перевозил местных туристов. На крутом повороте шофер не справился с управлением, машина вылетела за пределы дороги и несколько раз перевернулась. По последним данным, погибли 20 человек.

Несмотря на заявление местных властей, сейчас сотрудники генконсульства России в Анталье выясняют, были ли среди пострадавших россияне, добавляет издание «Ридус».