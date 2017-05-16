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16 мая 2017
15 мая 2017
07:19  16 мая 2017 0

Чиновникам запрещают проводить антикоррупционные экспертизы

Совет по туризму Дубровский Челябинск, чиновник, портфель
Чиновников не допустят к антикоррупционным экспертизамФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для действующих и бывших чиновников министерство юстиции РФ предлагает ввести запрет на проведение независимых антикоррупционных экспертиз. Законопроект ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минюст уточняет, что к экспертизе не будут допущены чиновники, которых ранее уволили с госслужбы в связи с утратой доверия. В ведомстве поясняют, что запрет действующим чиновникам на проведение независимой антикоррупционной экспертизы связан с тем, что люди, получающие материальную поддержку от государства, не могут давать объективную оценку, пишет РБК.

Кроме того, Минюст предлагает исключить из числа экспертов россиян с неснятой или непогашенной судимостью, под запрет также попадут международные и иностранные организации и НКО, выполняющие функции иностранных агентов. Ограничения для некоммерческих и международных организаций Минюст обосновал тем, что власти не должны допустить «возможности влияния указанных юридических лиц на социальные и политические институты российского общества».

Нина Калинина
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