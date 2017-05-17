09:05 17 мая 2017 0

Похоже, область снова подарит Ройзману богатую политическую повестку Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

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И вот главное к этому часу:

В Екатеринбурге отменят прямые выборы мэров. Такое решение приняло правительство Свердловской области, естественно, не спросив мнение горожан. Это значит, что уже этой осенью у екатеринбуржцев, помимо Храма на Воде и транспортной реформы, появится еще один повод для митингов, а у мэра города Евгения Ройзмана —богатая политическая повестка. Что непременно отразится на губернаторской кампании врио главы региона Евгения Куйвашева.

Кстати, еще о Ройзмане. Партия «Яблоко», от которой мэр Екатеринбурга пойдет на выборы губернатора Свердловской области, не добавит ему избирателей. Кроме того, у политика были другие варианты выдвижения. По-порядку рассказываем, какие.

Глава МЧС Владимир Пучков прибыл с визитом в затопленный Ишим. Министр выпил чай с пострадавшими от паводка жителями в отполированном до блеска ресторане, а позже провел совещание в палатке на фоне собственного портрета. Но на самый главный для ишимцев вопрос Пучков так и не ответил, а общаться с журналистами вообще отказался. Репортаж из «блестящего» ресторана и палатки.

«Все их запуски обычно внезапны и непредсказуемы». США признали запуск ракет КНДР опасным для России. Мы поговорили на эту тему с военными экспертами. И похоже, что на этот раз беспокойство Америки действительно обосновано.

Футболиста «Урала» Романа Павлюченко дисквалифицирован на четыре игры. Причиной послужили оскорбления в адрес форварда «Локомотива» Ари, которые уралец позволил себе после финала Кубка России.

В Перми открылся магазин натуральных продуктов. Дело вроде бы хорошее, продукция всегда свежая и очень качественная. Вот только позволить себе такие продукты рядовые жители Перми вряд ли смогут. Ведь даже хлеб в этом супермаркете стоит 750 рублей. Зато геев в магазин не пускают.