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24 мая 2017
Главные новости Москвы
07:57  24 мая 2017 18

«Жить хорошо — лучшая месть». Украина готовит особый «подарок» Кремлю ко Дню России

Концерт по случаю Дня России на Красной площади. Москва, флаг россии
Украинские власти используют любой повод, чтобы "уколоть" РоссиюФото: Антон Белицкий © URA.RU

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной вступит в силу накануне празднования Дня независимости России. Представитель МИД Украины подчеркнул, что это станет их подарком для Кремля.

«12 июня РФ отмечает свой день (якобы независимости от кого-то). Чувствительнее «подарка» не найти. Потому living well is best revenge (жить хорошо — это лучшая месть — ред.), как поет REM), — передает слова украинского политика Ланы Зеркаль издание «Обозреватель.Политика». Зеркаль подтвердила, что «безвиз» вступит в силу 11 июня 2017 года, в 00:00 часов.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что президент Украины Петр Порошенко назвал «безвиз» последним прощанием с российской империей. На подписании «безвиза» с ЕС в Брюсселе Порошенко не смог скрыть радости, видео со счастливым президентом Украины очень насмешило пользователей соцсетей.

Семен Гринберг
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