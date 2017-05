07:57 24 мая 2017 18

Украинские власти используют любой повод, чтобы "уколоть" Россию Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной вступит в силу накануне празднования Дня независимости России. Представитель МИД Украины подчеркнул, что это станет их подарком для Кремля.

«12 июня РФ отмечает свой день (якобы независимости от кого-то). Чувствительнее «подарка» не найти. Потому living well is best revenge (жить хорошо — это лучшая месть — ред.), как поет REM), — передает слова украинского политика Ланы Зеркаль издание «Обозреватель.Политика». Зеркаль подтвердила, что «безвиз» вступит в силу 11 июня 2017 года, в 00:00 часов.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что президент Украины Петр Порошенко назвал «безвиз» последним прощанием с российской империей. На подписании «безвиза» с ЕС в Брюсселе Порошенко не смог скрыть радости, видео со счастливым президентом Украины очень насмешило пользователей соцсетей.