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25 мая 2017
24 мая 2017
23:53  24 мая 2017 0

СМИ узнали дату ежегодной «прямой линии» Путина

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир
Путин поговорит с народом в июнеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Традиционная «прямая линия» президента РФ Владимира Путина с большой долей вероятности пройдет 15 июня. Об этом РБК рассказали сразу несколько источников в Кремле и на федеральном ТВ.

По словам собеседников агентства, подготовка длится уже несколько недель. Идет подбор граждан, на вопросы которых ответит президент. Также проходит планирование, из каких регионов будет осуществляться прямое включение с участием местных жителей. Называются Калининградская и Иркутская области.

Общение президента с народом должно было состояться в апреле. По неназванным причинам оно было перенесено. Глава государства общается с россиянами в прямом эфире ежегодно с 2001 года. Отметим, что год от года выступления Путина становились все длиннее.

Данил Бардин
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