СМИ узнали дату ежегодной «прямой линии» Путина

23:53 24 мая 2017 0

Путин поговорит с народом в июне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Традиционная «прямая линия» президента РФ Владимира Путина с большой долей вероятности пройдет 15 июня. Об этом РБК рассказали сразу несколько источников в Кремле и на федеральном ТВ.

По словам собеседников агентства, подготовка длится уже несколько недель. Идет подбор граждан, на вопросы которых ответит президент. Также проходит планирование, из каких регионов будет осуществляться прямое включение с участием местных жителей. Называются Калининградская и Иркутская области.

Общение президента с народом должно было состояться в апреле. По неназванным причинам оно было перенесено. Глава государства общается с россиянами в прямом эфире ежегодно с 2001 года. Отметим, что год от года выступления Путина становились все длиннее.