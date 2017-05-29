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29 мая 2017
28 мая 2017
09:40  29 мая 2017 2

Трамп в Китае перепутал охранника с лидером КНР. «Оба крутые хлопцы, без комплексов». ВИДЕО

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Для Дональда Трампа нет границ в общенииФото: depositphotos.com © URA.RU

Очередной конфуз случился с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Китай. Американский лидер перепутал направление и пошел на встречу к охраннику, приняв его, видимо, за председателя КНР Си Цзиньпином. Охранник президенту руку подавать не стал и показал ему правильное направление.

Забавное видео с оплошностью Трампа быстро разлетелось в Тwitter. «Когда ты простой охранник, и чуть было не подружился с президентом США», — прокомментировал видео пользователь под ником Дядушка Шу.

Отметим, что большинство пользователей с сочувствием и иронией отнеслись к рассеянности Дональда Трампа. «Чот Трамп начинает нравится. Если не успеет ничего серьезного натворить, то запомнится как самый веселый президент!.. Ну тут чисто можно идти на своей волне и мыслей в голове полно, с каждым может случится… Крутой чувак… Да что там, оба крутые хлопцы, без комплексов и прочего „налёта“… думаю, Трамп совершенно беззлобный, доверчивый, и в то же время рассеянный человек, который волнуется при встречах на гос.уровне как подросток», — предполагают блогеры.

Другие пользователи считают, что президент просто перепутал лидера КНР с охранником. «Все китайцы на одно лицо… „А вдруг это президент?“ — подумал Трамп., А, эти китайцы все на одно лицо, фиг пойми кто из них охранник, а кто президент», — пишут в Тwitter комментаторы.

Нина Калинина
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