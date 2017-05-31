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31 мая 2017
16:00  31 мая 2017 0

Губернатор объяснил, почему «Бог не фраер»

Пусть Потомский нас рассудитФото: Kremlin.ru

Губернатор Орловской области Вадим Потомский объяснил слова «Бог не фраер», которые произнес в защиту епископа Нектария и его Toyota Land Cruiser.

Потомский сообщил, что все равны перед законом, но журналистам стоило сначала разобраться в ситуации, а потом устраивать скандал.

«Священнослужители, которые преступают законы, попадают под суд. Я не хочу сказать, что они не подвергаются законным мерам. Я в этой истории участвовать не буду. Я говорил о форме подачи информации, и ничего другого, мне она не нравится», — передает слова губернатора Lenta.ru.

Потомский также сказал, что автомобиль епископа — не его ума дело, и намекнул, что данная история — просто громкий информационный повод для прессы.

«Журналисты, на мой взгляд, могли иначе поступить. Просто поговорить с Нектарием. Я уверен, что они получили бы ответы, но у них, видимо, была другая задача», — заключил он.

Ранее «URA.RU» писало о том, как орловский губернатор прокомментировал скандал вокруг элитного внедорожника местного епископа, а Нектарий, в свою очередь, объяснил, зачем ему Toyota за шесть млн рублей.

Семен Гринберг
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