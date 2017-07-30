Ученые выяснили, откуда берутся ночные кошмары

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что одной из главных причин возникновения ночных кошмаров является слишком продолжительный сон.
В ходе исследования специалисты опросили более 800 совершеннолетних респондентов, которые ответили на множество вопросов. В частности, как часто они употребляют алкоголь, сталкивались ли с галлюцинациями и переживали ли стрессовые ситуации, сообщает портал «New inform».
По результатам опроса выяснилось, что наличие пост-травматического синдрома, употребление алкоголя и физическая активность напрямую не связаны с кошмарными снами. Главным фактором, провоцирующим ужасные картины, является избыточный сон, во время которого увеличивается количество фаз быстрого сна, что, в свою очередь, заставляет глазные яблоки двигаться быстрее, вызывая у спящего дискомфорт.