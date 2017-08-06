В Московской области задержан россиянин, ограбивший американца в доме его семьи, передает «телеканал 360». По данным «Интерфакса», 32-летний Райли Уаггаман работает заместителем редактора англоязычного интернет-СМИ Russia Insider и корреспондентом иранской телекомпании Press TV. Во время нападения он находился в доме своей тещи в поселке Монино Щелковского района.
Инцидент произошел накануне утром, когда неизвестный в маске залез в окно первого этажа в дом 49-летней женщины. Угрожая ножом, он потребовал деньги. Зять-иностранец попытался защитить тещу и, в ходе драки, получил удар ножом в живот. Женщина спаслась бегством, выпрыгнув в окно. Известно, что в доме еще находились супруга американца и его новорожденный сын — они спали. Теща при падении сломала себе пятку, а гражданин США был госпитализирован.
Преступник забрал три сотовых телефона, более одной тысячи рублей и паспорт хозяйки. Сегодня, 6 августа, полиция задержала злоумышленника. Им оказался 51-летний житель Щелковского района.
Начальник пресс-службы управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила «Интерфакс» о том, что общая сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»), уточняет «Русская планета».